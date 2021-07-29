Индексация проиграла инфляции: Реальный размер пенсий в России снизился

Средняя пенсия в России составила 15 822 рубля. Фото: Shutterstock

Средняя пенсия в России составила 15 822 рубля. Такие данные приводит Росстат в своем докладе о социально-экономическом положении в стране. За год средняя пенсия выросла на 5,6%. Это почти на процент меньше официального роста цен. Они за последние 12 месяцев прибавили 6,5%. В итоге на пенсию теперь можно купить меньше продуктов и товаров. Почему так произошло? Есть несколько объяснений.

1. Неожиданная инфляция

По закону «О пенсиях» индексация должна быть на уровне или даже выше инфляции. Повышение происходит в начале года. При этом, сколько именно прибавить, чиновники раньше решали в конце декабря. Тогда было понятно, как выросли цены по итогам года. Но с 2018 года систему чуть поменяли. Инфляция тогда устаканилась на уровне 3 – 4%, поэтому власти взяли повышенные обязательства – каждый год увеличивать пенсию на 5 – 7% вплоть до 2024 года. В этом году ситуация с ценами вышла из-под контроля. Такого резкого роста никто не ожидал.

2. Прибавили не всем

Есть важный нюанс. Росстат считает всех пенсионеров, а ежегодная индексация полагается только неработающим. Им с января прибавили 6,3%. То есть прибавка почти спасла деньги от инфляции. А вот работающим пенсионерам (таких десять миллионов) индексация не проводится с 2016 года. Им добавляют не тысячу рублей в год, а лишь 100 – 200 рублей каждый август. Конкретная сумма зависит от зарплаты. В итоге разница между пенсиями у тех, кто работает и кто не работает, составляет 3 тысячи рублей в месяц: неработающие получают в среднем 17,4 тыс., а работающие – меньше 15 тыс. рублей. У последних пенсии обесцениваются уже пять лет подряд. На них с каждым годом можно купить все меньше. И это тоже отражается в общей статистике.

3. «Борщевой» набор – на пике

В структуре расходов пенсионеров преобладают продукты питания. Поэтому нынешний рост цен отразился на них сильнее всего. Особенно подорожание так называемого «борщевого набора». Поэтому реальное падение доходов получилось куда серьезнее официальных цифр. Да, цены на морковь, лук, картофель и капусту уже начали снижаться благодаря сезонному фактору. Но большой вопрос, опустятся ли они до тех уровней, на которых были год назад. Вряд ли.

План индексаций на ближайшие годы уже утвержден. К 2024 году средняя пенсия неработающих пенсионеров должна вырасти до 20 тысяч рублей. Власти планировали прибавлять по пять с небольшим процентов каждый год. Тем не менее по закону индексация не может быть ниже инфляции. Если цены будут расти быстрее, чиновникам придется принимать поправки. Бюджет в Госдуме будут обсуждать осенью. Есть вероятность, что план индексаций изменят, как говорят в суде, исходя из новых открывшихся обстоятельств. Тем более что ускоренная индексация вводилась в обмен на повышение пенсионного возраста, а доходы бюджета растут благодаря дорогой нефти.