Пароли пользователей "Умного голосования" Навального слили в сеть

В интернете появились откровения хакеров, которые рассказали о дырах в конфигурации сайта ФБК. Фото: Shutterstock

Интернет по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей "Умного голосования" ФБК (Фонда борьбы с коррупцией). Сначала сообщалось, что в свободном доступе в сети более 448 тысяч имейлов пользователей, которые зарегистрировались на проекте "Умное голосование", потом еще 111 тысяч...

По мнению одних экспертов, разработчики проекта могли сэкономить на защите, другие считают, что наиболее вероятно они просто слили информацию в отместку за то, что с ними не расплатились за работу. Стало не до программистов, и о них предпочли "забыть".

В интернете уже появились откровения хакеров, которые рассказали о целых дырах в конфигурации сайта ФБК, а также откровения о том, как оттуда все кому не лень "тащили хорошее количество почт пользователей". И не только почт: широкому кругу лиц стали доступны доступы к ключам различных сервисов, пароли от социальных страниц сторонников блогера-оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, проект "Умное голосование" был организован структурами Навального, которые финансировались из-за рубежа. В 2019 году российский Минюст внес ФБК в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, 9 июня 2021 года столичный суд признал фонд экстремистской организацией, после чего был закрыт и сам сайт фонда.

2 февраля 2021 года Симоновский суд столицы заменил Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев и оштрафовал на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. Кроме этого Следственный комитет России также возбудил уголовное дело "мошенничество в особо крупном размере" в отношении Навального по фактам траты им на личные цели 356 миллионов рублей из средств, перечисленных сторонниками оппозиционера в различные фонды, в том числе в основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

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