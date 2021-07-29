Не только телефоны и холодильники: Правительство утвердило список подержанной техники, которую можно будет поменять на новую с доплатой

По мнению экспертов, вводимая схема позволит магазинам не только активнее принимать бэушную технику на перепродажу, но и развивать систему trade-in. Фото: Shutterstock

Авито, подвинься! Со следующего года магазины станут активнее принимать у россиян подержанные бытовые приборы. Закон, который вводит особый порядок налогообложения при перепродаже некоторых видов подержанной техники с 1 января 2022 года, президент подписал еще весной. Но о какой именно технике шла речь, не уточнялось. И вот правительство опубликовало перечень таких товаров.

В него вошли:

- Холодильники и морозильники

- Стиральные машины

- Пылесосы

- Мобильные телефоны

- Стационарные, а также портативные компьютеры: ноутбуки, планшеты и т. д.

В чем состоит «особый порядок налогообложения»? По сути, новый закон меняет порядок расчета налога на добавленную стоимость для магазина-перекупщика.

Допустим, если сейчас магазин купит у россиянина подержанный холодильник за 20 тысяч рублей и продаст его за 30 тысяч, то именно с 30 тысяч он заплатит НДС. После 1 января 2022 он будет платить НДС не с цены проданного товара, а с разницы – в нашем примере это десять тысяч рублей. Налог платится по так называемой расчетной ставке 20/120. Получается, в нашем примере НДС составит 1666 рублей: 10000*20/120 = 1666. Соответственно, наценка магазинов станет меньше, а подержанные товары будут стоить дешевле.

По мнению экспертов, все это позволит магазинам не только активнее принимать бэушную технику на перепродажу, но и развивать систему trade-in. Сейчас это очень развито на авторынке: ты пригоняешь продавцу свою старую машину и меняешь на новую, доплатив разницу в цене.

- Не секрет, что в последние годы реальные доходы россиян падают, поэтому покупательский спрос снижается. И поскольку со следующего года налоговая нагрузка уменьшится, магазинам станет выгоднее развивать trade-in в сфере бытовой техники и электроники, - поясняет Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники. - Покупателям это поможет сэкономить, поскольку им придется платить меньше денег за новую технику: часть суммы он «компенсирует» за счет старого устройства. А магазинам это поможет стимулировать продажи новой техники.

Зачем магазинам старые холодильники и телевизоры? По словам Антона Гуськова, если техника в хорошем состоянии, ее можно перепродать, а если в плохом - сдать на утилизацию (за это магазины тоже получают деньги от производителей).

- Я думаю, в этом будут активно участвовать не только крупные торговые сети, но и малый бизнес – например, небольшие интернет-магазины, особенно в регионах. Единственное - перечень товаров, утвержденный правительством, слишком узкий. Мы считаем, что в него должны входить и телевизоры, и «умные часы», и другие устройства, - говорит Антон Гуськов.

Впрочем, новый закон заработает почти через полгода. Так что у властей еще есть время, чтобы расширить список.

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