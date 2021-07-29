Виктор Семенов: «Дети – это ангелы, и главное лекарство для них во время болезни – родительская любовь»

Фото: Александр Александров

- Виктор Александрович, добрый день! Большое спасибо, что согласились уделить время для интервью. Первый вопрос - сегодня много говорят о корпоративной социальной ответственности компаний. Скажите, в чем, по-вашему, важность поддержки благотворительных проектов для бизнеса?

- Любая компания – это в конечном счёте коллектив, группа людей. А для каждого человека очень важно, чтобы хотя бы на каком-то этапе к нему пришло понимание, что радость от получения чего-либо неизмеримо меньше, чем радость, когда ты отдаешь и делишься. К сожалению, не все пока что ее могут понять и испытать. Но чем больше людей поймут этот факт, тем добрее и чище станет мир. Поэтому я очень рад, что сегодня очень многие мои коллеги, люди бизнеса, активно занимаются социальными программами. И хочу к этому ещё добавить, что каждое предприятие, особенно если говорить о градообразующих, сельскохозяйственных предприятиях – каждое такое предприятие должно понимать одну простую вещь. Нужно всё делать для того, чтобы мир был устроен правильно не только внутри компании, но и вокруг неё. А без социальной ответственности и без социальных программ, которые реализуются вовне, - такого правильно устроенного мира не будет. Поэтому даже тот бизнесмен, который сегодня пока не ощущает радость просто от того, что помогает другим, - он должен осознать, что если он этого не будет делать, то проблемы извне придут к нему на предприятие. Мы не живем в вакууме. И поэтому лучше заранее создавать правильную атмосферу, помогать людям для того, чтобы те проблемы, с которыми они сталкиваются, не пришли к тебе на предприятие. В этой помощи есть как просто нормальная человеческая радость, так и разумное поведение предпринимателя, который хочет строить бизнес.

- Благотворительный Фонд социальных инициатив «Народное предприятие», Председателем Совета которого вы являетесь, поддерживает социальные программы в самых разных областях – детский спорт, медицина, религия, экология… Поэтому следующий вопрос: чем благотворительность важна лично для вас?

- Я уже многие годы, и чем дальше – тем больше, ощущаю огромную радость и удовлетворение, когда помогаю другим. Девиз нашего Фонда – «Спешите делать добро!» Что ещё тут можно добавить? Хотя, пожалуй, добавлю в рамках нашего Фонда – для нас принципиально не просто дать кому-то деньги или какие-то материальные ресурсы. Очень важно поделиться частичкой своего сердца, а самое главное – дать возможность подключиться к благотворительности как можно большему количеству людей. Есть очень много людей, которые очень хотят делать добрые, благие дела, но просто не знают, как это сделать, с чего начать. Одно дело – когда ты располагаешь средствами и даришь их искренне, от души, отдавая вместе с этим часть своего сердца людям. Кажется, что в организационном смысле это сделать проще, чем когда у тебя нет свободных денег, и единственное, чем ты можешь поделиться с людьми – это твоя доброта и любовь. Но это не так. Любой человек может просто пойти и помогать – в больницу, в службу социальной поддержки, еще куда-то… И цель нашего Фонда – как раз-таки создавать самые разные благотворительные программы и вовлекать в них как можно больше людей, которые хотят творить добро.

- Раз уж мы заговорили о фондах – мы знаем, что вы также давно сотрудничаете с благотворительным фондом «Дом Роналда Макдоналда».

- Да, и мы со своей стороны гордимся этим сотрудничеством.

Фото: Александр Александров

- Этот фонд видит своей сверхзадачей масштабирование проекта «Дом Роналда Макдоналда». В рамках проекта фонд строит бесплатные семейные гостиницы на территории медицинских учреждений. В этих гостиницах бесплатно проживают родители детей, находящихся на длительном лечении. 8 лет самый первый «Дом Роналда Макдоналда» принимает гостей на территории Детской республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан в Казани, недавно достигнуто соглашение о строительстве такого семейного Дома в Москве, на территории Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой. А в идеальной картине мира хочется видеть подобные гостиницы во всех крупных медицинских учреждениях России. Не могли бы вы, как человек, который присутствовал на церемонии закладки первого камня «Дома Роналда Макдналда» в Казани и, как говорится, «отлично знает предмет», рассказать нашим читателям, почему это так важно?

Фото: Александр Александров

- Этот проект Фонда дает, скажу так, некое человеческое лицо всей нашей медицине. Не секрет, что очень часто, до сих пор в этой отрасли остаются правила: «сюда не входи», «посещение запрещено» и другие. Особенно это касается детской медицины – родителей туда не пускают, сюда не пускают… Конечно, где-то это оправдано рациональными медицинскими требованиями, но ведь очень много ситуаций, когда это совершенно надуманные бюрократические препоны. Тем не менее, даже там, где эти препоны убирают с помощью разумных главных врачей, чисто физически не всегда родители могут оказаться рядом в ту минуту, когда детям особенно тяжело. Дети – это ангелы, они очень ранимы, и самое главное лекарство для ребенка, когда он болеет – это материнская и отцовская любовь. Родительская любовь – лучшее лекарство, и когда детей лишают ее – получается, что эффективность всего лечения подвергается большому сомнению и даже, можно сказать, подавляется. И поэтому возможность для родителей быть рядом с ребенком во время его болезни – независимо, есть у них деньги на это, или нет – эта возможность имеет огромный социально важный аспект.

Фото: Александр Александров

- Большое спасибо за интервью, Виктор Александрович! Желаем вам успехов в вашем благородном деле!