Путин - белгородскому губернатору: давайте начнем не с того, что хорошо

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым в Ново-Огарево в режиме видеоконференции. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин по видеосвязи провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Президент попросил чиновника не тратить время на рассказ об успехах, а сразу перейти к проблемам. Сказано-сделано, глава региона прошелся по самым больным темам.

ЦЕНЫ НА ЕДУ

- Мы одномоментно стали тупиковым регионом, трафик ушел, - пожаловался Гладков, имея в виду, что из-за пандемии закрылись границы. Это привело к росту цен.

Губернатор рассказал, что в ноябре 2020 года, когда он возглавил область, огурцы и помидоры стоили до 500 рублей за кило. И вот последние восемь месяцев власти пытаются с этим что-то сделать.

- На сегодняшний день по тому же «борщевому набору» мы морковь, например, со 150 рублей смогли снизить до 50, свеклу со 100 до 25. Мясо птицы подешевело со 160 до 130 рублей за килограмм. С одной стороны, может быть, не самая большая цена, но с другой стороны, те люди, у которых крайне низкий доход, для них это важно – 30 рублей, - добавил Гладков.

От себя добавим, что зимой овощи всегда дороже, чем в разгар лета. Реально понять, подешевел борщевой набор или нет от действий губернатора, можно будет в ноябре 2021 года.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ

- С 1 октября тем категориям бюджетников, которые получают самую низкую зарплату, от 8 до 12 тысяч, во всех бюджетных сферах – образования, культуры и спорта, социальной защиты и здравоохранения – мы поднимем (зарплату — Ред.) на 20%, а с 1 января 2022 года еще на 4%, - рассказал Гладков.

Учителям с 1 января 2022 года отдельно накинут к окладу не 4%, а 9,6%.

Одно не понятно, как бюджетники с зарплатой от 8 тысяч выживают зимой, если кило огурцов стоило до 500 рублей?

Губернатор, как бы извиняясь, добавил, что область делает все возможное. Например, из бюджета при капремонте оплачивается утепление фасадов (для Белгорода это необязательные работы).

- Жители благодарят. Зимой они уже где-то на 10–15%, иногда на 20% меньше платят за отопление, - добавил Гладков.

МЕДИЦИНА

- У вас обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны, - пожурил Путин.

Президент рекомендовал подумать о жилье для медработников. «Если они обеспечены жильем, то это является привлекательным элементом для того, чтобы люди приехали и работали у вас», - напомнил глава государства.

- 660 миллионов рублей добавили на приобретение 160 квартир во всех населенных пунктах, где у нас есть вакансии (врачей - Ред). Задача поставлена – до 1 января 2022 года у меня будет ноль вакансий, - пообещал в ответ Гладков.

- Вы человек опытный и понимаете, что здесь формальный подход неуместен. Вакансии – не вакансии, обеспеченность на душу населения меньше, вот из этого нужно исходить, - скомандовал Путин.

ВОДА

Президент пообещал с помощь с нехваткой воды в области.

- Белгородская область относится к территориям, малообеспеченным водными ресурсами. Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра, - заявил Путин.

Гладков ответил, что проблема есть еще и с канализацией. На создание водоотведения надо минимум 11 млрд. рублей. Президент пообещал «поработать и над этим вопросом».