Няню судят за издевательства над ребенком, из-за которых он умер 37 лет спустя

В США идет разбирательство над 59-летней Терри Долорес Маккирчи Фото: Кадр видео

В США идет разбирательство над 59-летней Терри Долорес Маккирчи по делу об убийстве, которое произошло в 1984 году. Стороне обвинения удалось доказать, что почти 40 лет назад она убила 35-летнего Бенджамина Кита Доулинга. Хотя если быть точным, Доулинг умер только в 2019 году. Тогда возникает вопрос, почему Маккирчи оказалась на скамье подсудимых?

Бенджамин родился крепким и здоровым ребенком. Его родители Рей и Джо Доулинги называли его «самым красивым ребенком в мире». Из-за того, что родители работали, было решено пригласить няню. Выбор пал на 22-летнюю Терри Маккирчи.

Когда Бенджамину было всего пять месяцев, он получил серьезную травму головного мозга, которая обернулась пожизненной инвалидностью. Рей Доулинг, которая приехала в тот день за малышом, сразу поняла, что что-то не так - взгляд мальчика не фокусировался и был потерянным. У ребенка были все время сжаты кулаки, лицо посинело, дышал он часто и неглубоко. Врачи, обследовавшие младенца, назвали это синдромом сотрясения от перенесенного удара. Они предположили, что малыша сильно трясли, что привело к кровоизлиянию в мозг.

Маккирчи всячески отрицала причастность к этой трагедии. Ей в тот момент было всего 22 года, и она утверждала, что младенец сам упал с дивана и ударился головой об пол.

Несмотря на то, что Маккирчи отрицала причастность к травме малыша, ее обвинили в нанесении побоев младенцу и покушении на убийство. Суд приговорил американку, которая в тот момент была на шестом месяце беременности, проводить все выходные в тюрьме. После родов Маккирчи осудили на три года условно.

- Я знаю, что не делала этого. Моя совесть чиста, - говорила в 1985 году журналистам Маккирчи. - Я на шестом месяце беременности. Вы не представляете, как этот суд повлиял на меня и мою семью.

Уже сейчас судебная экспертиза провела посмертное вскрытие и установила, что причиной смерти Бенджамина в 2019 году стала травма, полученная в 1984 году.

- Это было убийство, - заключили медэксперты.

Бенджамин выжил после той страшной травмы, но его здоровье было сломлено на всю жизнь. Речевая и физическая терапия не принесли успехов. Результата не дали и операции.

- Бенджамин никогда не ползал, полностью не переворачивался, не ходил и даже никогда не разговаривал. Он не мог самостоятельно есть, - заявили родные умершего мужчины. - Он не мог сказать, когда у него что-то болело. Когда он плакал от боли, мы как его семья и опекуны, должны были сами догадаться, в чем дело, и надеяться, что сможем унять эту боль.

Поскольку ранее Маккирчи была осуждена по статье покушение на убийство, а не убийство, сторона защиты выступает против того, чтобы женщину судили во второй раз. Более того, американское законодательство не предполагает повторного судебного разбирательства в таком случае.