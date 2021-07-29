Тюменским льготникам компенсируют за газификацию по 60 тысяч рублей

Фото: Правительство Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об увеличении социальной поддержки на льготную газификацию жилья в регионе. Доля государства на внутридомовую газификацию тюменцев 43 льготных категорий увеличена с 40 до 60 тысяч рублей. Об этом стало известно по итогам очередного онлайн-заседания областного правительства.

ПЛЮС 48 ТЫСЯЧ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

«В рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина жители газифицированных населенных пунктов Тюменской области получат возможность бесплатного подключения к газовым сетям до конца 2022 года, – сообщил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. - Вместе с тем, мало достроить отводы до земельных участков, людям необходимо понести затраты на внутридомовую газификацию – приобрести и смонтировать газовые трубы, приборы учета, котлы, газовые плиты».

Затраты на внутридомовое газовое оборудование по рыночным ценам составляют сегодня около 60 тысяч рублей. Именно до такого уровня увеличена субсидия, выплачиваемая 43 льготным категориям жителей Тюменской области.

Кроме того, до реализации механизма бесплатного для граждан подключения к газовым сетям, для малообеспеченных многодетных семей в нашем регионе уже сейчас предусмотрена субсидия в размере до 48 тысяч рублей на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка семьи в рамках договора технологического подключения к газовым сетям.

«Региональная программа газификации отличается ярко выраженной социальной направленностью. Реализуемые в Тюменской области меры поддержки для льготных категорий населения ориентированы на реальное повышение качества жизни наших земляков», – подчеркнул Александр Моор.

РАСХОДЫ СОКРАТИЛИСЬ В 2,5 РАЗА

Работа по газификации деревень, поселков и городов Тюменской области ведется в рамках четырехстороннего регуляторного контракта между региональным правительством, Федеральной антимонопольной службой и ресурсоснабжающими компаниями с 2019 года. За пять лет регион дополнительно получит на газификацию 1,35 млрд рублей без увеличения тарифов на транспортировку газа. Кроме того, использование ресурсного метода ценообразования позволило в 2,5 раза сократить затраты на строительство газопроводов.

«В соответствии с поручением президента России мы планируем довести уровень газификации с 96,9 процента в настоящее время до 98 процентов к 2024 году и 99,6 процента – к 2030 году», – сообщил ранее Александр Моор.

В период с 2021 по 2023 годы в Тюменской области запланировано построить 808,7 км газовых сетей, что позволит обеспечить газом более 21 тыс. 334 домовладений. В 2021 году на газификацию направлено 542 млн рублей, строится 247 км газовых сетей и 6 тыс. 526 газопроводов-вводов к жилым домам.

«Анализ стоимости работ по газификации жилья показал, что затраты людей на эти цели с 2018 года выросли. Поэтому правительство Тюменской области и депутатский корпус принимают целый комплекс мер для того, чтобы подключение к газу оставалось доступным, в том числе и для многодетных семей. Наша главная цель заключается в реальном улучшении жизни людей», – подчеркнул Александр Моор.