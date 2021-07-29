Данила Козловский и Кристина Асмус снимутся в сериале об умной колонке Люсе

Актер Данила Козловский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стало известно, что режиссер Иван Твердовский приступил к съемкам сериала «Люся». Твердовский известен по драмам «Класс коррекции», «Зоология», «Подбросы» и «Конференция» (премьеры всех этих картин состоялись на «Кинотавре», и ни одна не осталась без призов). «Люся», судя по всему, будет рассчитана на более широкую аудиторию, чем артхаусные кинопроекты Ивана: главные роли в сериале играют народные любимцы Данила Козловский и Кристина Асмус, жанр определяется как «драмеди» (то есть комедия с драматическими нотками), а в центре сюжета будет «умная колонка», типа «Amazon Alexa» или «Яндекс Алисы». Она настолько умна, что со временем становится лучшей подругой своего создателя Сени (которого и играет Козловский): он доверяет ей все свои переживания и сомнения, решает с ее помощью проблемы, с которыми сталкивается. А проблем у него немало - они касаются и отношений с детьми и женой, и последствий неблаговидных поступков. Продюсером сериала стал Петр Внуков («Сладкая жизнь», «Звоните ДиКаприо!»), премьера ожидается в 2022 году на сервисе PREMIER.

Напомним, что Козловский, выпустивший в апреле свою вторую режиссерскую работу, фильм «Чернобыль», сейчас работает еще минимум над четырьмя проектами. Один из них - «Карамора» - вроде бы должен выйти до конца 2021 года, это фэнтези о молодом анархисте и о вампирах, действие разворачивается в России начала ХХ века. Другой - картина Валерия Тодоровского «Надвое», где Козловский снимается вместе с другим популярнейшим молодым актером, Александром Петровым. Третий фильм (его, как и «Карамору», Козловский поставит сам) носит рабочее название «True Russian Romance», это «драматическая музыкальная комедия», в которой обыгрываются мотивы русской литературы ХIХ века. Наконец, четвертая картина называется «Один в океане», Козловский должен сыграть в ней Станислава Курилова, океанолога, который в 1974 году совершил побег из СССР: спрыгнул с борта круизного теплохода, следовавшего из Владивостока до экватора и обратно без захода в порты, и, вплавь преодолев расстояние почти в 100 километров, добрался до Филиппин, откуда после полицейского расследования переехал в Канаду. В СССР он потом заочно был приговорен к десяти годам заключения.