Анекдоты: Бойтесь психологов - они настраивают ваших тараканов против вас

- В магазинах стали продавать съедобный пластилин.
- Не знаю, в моем детстве весь пластилин был съедобен.
* * *
Как ни крути, но самой большой социальной сетью уже много столетий остается канализационная...
* * *
Лучше быть последним в списке миллиардеров, чем первым в списке «Лучшие работники месяца».
* * *
- Привет, братан! Ты как, тебя же за угон машины повязали?
- Так отпустили - мой адвокат сумел доказать, что подбросили меня за руль той тачки...
* * *
Археологи обнаружили окаменевший салат оливье с отпечатавшимся в нем лицом первобытного человека.
* * *
Россия приступила к разработке обзывательств малой и средней дальности.
* * *
Первое свидание после знакомства в интернете.
- А что, я сильно отличаюсь от присланных фотографий?
- Сходство, конечно, есть, ну примерно как у преступника с фотороботом...
* * *
Батя, когда видит по ТВ очередную звезду экрана, говорит:
- Работать не умеют. Делать ничего не умеют. Загони их к нам в Сибирь, они ж и дня не выживут! Ну кроме ДиКаприо, конечно.
* * *
Библиотекарша убила своего мужа, после того как тот на тридцатую годовщину свадьбы подарил ей книгу.
* * *
В 90-е, если бы ты сфоткал свой завтрак, проявил пленку, напечатал фото и показал друзьям, на тебя посмотрели бы как на дебила.
* * *
- Я вот смотрю, ты большой любитель давать советы.
- Нет, я профессионал, я учусь на ошибках тех, кому давал советы.
* * *
- Даже стены и те имеют уши, - утешал Чебурашку крокодил Гена.
* * *
Моя девушка настойчиво склоняет меня к заключению брака. А вы знаете, я против брака. Я по натуре - сожитель. Да и вообще меня пугает процесс, когда мне нужно что-то подписывать в присутствии свидетелей и видеокамеры, когда при этом в углу рыдает моя мама.
* * *
Диетолог - пациенту:
- Значит так, вот ваша диета: в день 300 г тушеных кабачков, 400 г зелени цикория и сколько хотите листьев салата.
- Доктор, а колокольчик на шею нужно вешать или можно так пастись?