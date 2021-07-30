Анекдоты: Бойтесь психологов - они настраивают ваших тараканов против вас

- В магазинах стали продавать съедобный пластилин.

- Не знаю, в моем детстве весь пластилин был съедобен.

* * *

Как ни крути, но самой большой социальной сетью уже много столетий остается канализационная...

* * *

Лучше быть последним в списке миллиардеров, чем первым в списке «Лучшие работники месяца».

* * *

- Привет, братан! Ты как, тебя же за угон машины повязали?

- Так отпустили - мой адвокат сумел доказать, что подбросили меня за руль той тачки...

* * *

Археологи обнаружили окаменевший салат оливье с отпечатавшимся в нем лицом первобытного человека.

* * *

Россия приступила к разработке обзывательств малой и средней дальности.

* * *

Первое свидание после знакомства в интернете.

- А что, я сильно отличаюсь от присланных фотографий?

- Сходство, конечно, есть, ну примерно как у преступника с фотороботом...

* * *

Батя, когда видит по ТВ очередную звезду экрана, говорит:

- Работать не умеют. Делать ничего не умеют. Загони их к нам в Сибирь, они ж и дня не выживут! Ну кроме ДиКаприо, конечно.

* * *

Библиотекарша убила своего мужа, после того как тот на тридцатую годовщину свадьбы подарил ей книгу.

* * *

В 90-е, если бы ты сфоткал свой завтрак, проявил пленку, напечатал фото и показал друзьям, на тебя посмотрели бы как на дебила.

* * *

- Я вот смотрю, ты большой любитель давать советы.

- Нет, я профессионал, я учусь на ошибках тех, кому давал советы.

* * *

- Даже стены и те имеют уши, - утешал Чебурашку крокодил Гена.

* * *

Моя девушка настойчиво склоняет меня к заключению брака. А вы знаете, я против брака. Я по натуре - сожитель. Да и вообще меня пугает процесс, когда мне нужно что-то подписывать в присутствии свидетелей и видеокамеры, когда при этом в углу рыдает моя мама.

* * *

Диетолог - пациенту:

- Значит так, вот ваша диета: в день 300 г тушеных кабачков, 400 г зелени цикория и сколько хотите листьев салата.

- Доктор, а колокольчик на шею нужно вешать или можно так пастись?