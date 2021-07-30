«Счастье мое»: Лолита встретилась с дочкой, которую она не видела два года

Лолита впервые за два года увидела дочь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лолита впервые за два года смогла увидеться со своей единственной дочкой Евой. Певица оказалась разлученной со своим ребенком из-за пандемии коронавируса. Дочь артистки учится в университете в Варшаве, но для россиян эта страна пока закрыта. В Киев, где Ева все свое детство прожила с бабушкой, Милявской тоже въезд запрещен. Два года звезда сцены общалась с дочкой исключительно по видеосвязи. И вот теперь, наконец, смогла увидеть ее и обнять. Мама с дочкой сейчас отдыхают в Болгарии, куда российским туристам недавно разрешили въезд.

В Инстаграме Лолита поделилась трогательным видео заметно повзрослевшей Евы.

- Академия, экзамены, пандемия, и в результате почти два года не видела дочь. Ещё и запрет въезда в Украину, - рассказала Милявская в Инстаграме. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли. Идеальный отпуск со всей семьей. Так хорошо, что совершенно не тянет ничего снимать! Моё разумное и скромное Счастье по имени Евочка.

В Болгарии у Лолиты есть квартира на море, в одном из жилых комплексов болгарского курорта Бургас. Раньше певица проводила там каждое лето, но из-за пандемии она два года не была в своих болгарских апартаментах.

22-летняя Ева отдыхает вместе с мамой в Болгарии. Фото: кадр видео.

Въезд на Украину артистке закрыли еще в 2017 году: российскую звезду внесли в базу данных «Миротворец». Из-за этого певица даже не смогла поехать в 2018 году на выпускной вечер дочери, когда она заканчивала школу. У Евы склонность к языкам – она хорошо говорит по-английски, по-немецки и по-польски, так что филология стала ее будущей профессией. Дочь Милявской поступила в университет Варшавы на филологический факультет. В одном из интервью певица рассказывала, что этот род занятий очень подходит ее скромной и очень стеснительной дочке.

Ева родилась недоношенной, весом всего в 1200 граммов, и, вероятно, это обусловило задержки в развитии. По словам Лолиты, ее дочь нелегко адаптируется в социуме. Врачи диагностировали у девочки синдром Аспергера.

- Это проявляется иногда зацикленностью на предмете, необходимостью что-то вертеть в руках, - рассказывала Милявская. – Также у нее не было готовности к эмоциональным переживаниям. Когда она слышала мои грустные песни, она могла встать за кулисами и плакать: «Мамочке больно, мамочке больно"… Да, у нас были задержки в развитии, как и у любых детей, которые рождаются с весом меньше положенного. Вот у мое зрение хуже, потом у нас такая вещь, как гиперстеснительность… Но сейчас она, наконец, начала огрызаться. Она может постоять за себя.

В прошлом году Лолита шокировала поклонников заявлением о том, что она лишила Еву наследства. По словам звезды, она сделала это, чтобы защитить дочку, и чтобы та не стала жертвой мошенников.

- Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей. Ева не будет отстаивать имущество. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались. Поэтому так решила, - объяснила певица свое решение в эфире YouTube-шоу «А поговорить?».

Певица призналась, что доверила будущее Евы родным – у нее есть близкие люди, которые позаботятся о девушке, если с Милявской что-то случится.