В Германии защитником прав инвалидов стал «стеклянный» человек

Рауль Краутхаузен. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рабочий кабинет жителя Германии, 41-летнего Рауля Краутхаузена находится в его квартире в Берлине. С детства Рауль прикован к инвалидному креслу из-за генетического заболевания: редкая патология делает кости человека хрупкими как стекло.

Но несмотря на болезнь, Рауль находит в себе силы и защищает не только свои права, но и помогает людям с ограниченными возможностями по всему миру.

В социальных сетях у него более 250 тысяч подписчиков. Рауль снимает забавные и ироничные видео, глядя которые, понимаешь, что такие, как он, умеют ценить каждую минуту прожитой жизни.

«Правда, что я человек с юмором, - говорит Рауль. – Мои ролики - смешные, потому что шутки и легкость бытия помогает мне решать куда более сложные задачи».

Его недавний ролик, смонтированный под музыку из кинофильма «Назад в будущее», особо популярен среди пользователей соцсетей. На нем Рауль подходит к обычной духовке, которая выше его, и нажимает на кнопки, признаваясь, что для таких, как он, запустить духовку и установить на ней правильное время - уже большой шаг в будущее.

Все его сюжеты полны смысла. Закончив Берлинский университет искусств, Рауль использует социальные сети для борьбы с предрассудками. И напрямую говорит со своими подписчиками, рассказывая, к примеру, как правильно говорить с детьми об инвалидности. В частности, когда на него показывают пальцем детям, их мамам и папам он предлагает сказать следующее: «Этот взрослый остался коротышкой по той же причине, что у тебя светлые волосы, а не каштановые».

Краутхаузен основал ассоциацию, в которой работают 26 человек. Вместе с командой он запустил сайт, на котором указаны места в Германии, где можно взять напрокат инвалидное кресло.

Рауль также работает комментатором на одном из спортивных каналов.