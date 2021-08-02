Али Кавак, глава Ассоциации экспортеров свежих фруктов и овощей Турции: «Отправляем в Россию самые натуральные и качественные фрукты и овощи»

Наша страна занимает большую долю в экспорте турецкой сельхозпродукции, но есть потенциал для увеличения поставок, считает эксперт «КП».

Экономические взаимоотношения России с Турцией – одни из самых тесных. Россияне не могут жить без Антальи и других турецких курортов. Турецкие инвесторы реализуют множество проектов на российской территории. А полки российских магазинов ломятся от свежих овощей и фруктов, импортируемых из Турции. Как на отношениях двух стран отразилась пандемия? Какие планы на будущее? И можно ли увеличить объемы поставок? Об этом в интервью «КП» рассказал Али Кавак, председатель отраслевого совета Ассоциации экспортеров свежих фруктов и овощей Турции.

«РОСТ ПОСТАВОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ»

- Традиционный в последний год вопрос, но, к сожалению, до сих пор актуальный. Как можете оценить влияние пандемии на экспорт турецких свежих фруктов и овощей в Россию?

- В 2020 году пандемия затронула экономические, социальные и политические аспекты жизни. Похоже, что еще долго не удастся устранить ее влияние на экономическую сферу. С другой стороны, акцент на здоровье, вызванный пандемией, особенно заявления о том, что необходимо укреплять иммунную систему, увеличили спрос на свежие фрукты и овощи со стороны тех, кто хочет укрепить свое здоровье естественным путем. Поэтому можно сказать, что негативное влияние пандемии на торговлю во всем мире не коснулось экспорта свежих фруктов и овощей нашей страны. Конечно, в цепочках поставок были перебои и различные сложности. Однако рост экспорта свежих фруктов и овощей из нашей страны в Россию продолжается.

- Каков ваш прогноз на 2022 год и последующий период, если пандемию удастся взять под контроль?

- Усиление торгового сотрудничества в предстоящий период стало важнее, чем когда-либо. Это свидетельствует о надежной дружбе и торговом партнерстве между Россией и Турцией. Мы ожидаем, что с уменьшением давления пандемии на экономику и торговлю наш экспорт свежих фруктов и овощей увеличится еще больше. В рамках улучшения двусторонних отношений между Россией и нашей страной на межправительственном уровне предпринимаются усилия по устранению существующих проблем во внешней торговле сельскохозяйственной продукцией и увеличению объемов взаимной торговли.

«САМЫЙ БОЛЬШОЙ СПРОС – НА ЦИТРУСОВЫЕ»

- Статистика показывает, что экспорт свежих фруктов и овощей из Турции в Россию в 2020 году достиг $948 млн, увеличившись на 27%. Какое значение имеет Россия для турецкого экспорта свежих фруктов и овощей?

- Для нас очень важен российский рынок. Для развития этого рынка и увеличения доли турецких товаров мы постоянно следим за потребительскими привычками в России и постоянно совершенствуем наше производство, экспорт и логистику в соответствии с пожеланиями потребителей. Для нас также очень важен спрос, который формируется жителями России. Благодаря нашему расположению, которое дает нам огромное преимущество в виде плодородной почвы, получающей солнечный свет в течение четырех времен года, мы не испытываем затруднений с формированием и увеличением нашего предложения в соответствии со спросом. Мы готовы предложить столько, сколько нужно россиянам, в соответствии с их запросами и вкусами. Россия является критически важным рынком для сектора свежих фруктов и овощей, потому что ваша страна занимает первое место в нашем общем экспорте свежих фруктов и овощей с долей в 35%.

- Какие турецкие фрукты и овощи предпочитают россияне?

- Среди продуктов, которые мы экспортируем, первое место занимают мандарины, затем идут персики, виноград, лимоны, апельсины, черешня, вишня и гранаты. Экспорт наших яблок в Россию значительно увеличился, особенно по сравнению с 2019 годом. Также значительно увеличился экспорт слив, груш, персиков и гранатов. При этом, если смотреть по группам, у россиян больше всего наблюдается спрос на цитрусовые.

- Как и во всем мире, общая тенденция в России – потребление натуральных и экологически чистых продуктов. В каких условиях производятся турецкие свежие фрукты и овощи?

- Россиянам нужны полезные продукты, не содержащие химикатов и не наносящие вреда здоровью человека. Мы также придаем большое значение данной теме. Мы прилагаем большие усилия для модернизации сельского хозяйства и повышения квалификации производителей, и мы видим результаты своих стараний. Эти усилия оцениваются и в России. Мы производим полезные продукты без химикатов для всех потребителей в России и Турции. Благодаря нашему преимуществу в области контроля качества и логистики, в дома россиян попадают самые натуральные и свежие турецкие фрукты и овощи.

«ТУРЕЦКИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ – ЛЕГЕНДАРНЫЙ БРЕНД»

- Какие планы вы намерены строить в отношении развития торговых отношений между Турцией и Россией?

- Отношения Турции и России очень хорошие как в политическом, так и в экономическом плане. Я считаю, что все организации и бизнесмены должны выполнять возложенные на них обязанности для того, чтобы эти хорошие отношения были устойчивыми на политическом, экономическом, культурном и торговом уровне. Как союз экспортеров, мы тоже прилагаем все усилия, чтобы вносить свой вклад и поддерживать эти отношения. Мы проводим рекламные кампании и участвуем в ярмарках для того, чтобы еще больше углубить и расширить интерес россиян к турецким товарам. Мы наблюдаем, что интерес к турецкой продукции с годами рос в геометрической прогрессии.

- Как именно вы это определили?

- Конкретным примером является то, что проект «Коммуникационная кампания в России», который мы реализовали в 2020 – 2021 годах, привлек большое внимание. В отчетах проекта зафиксирован интерес к нашим рекламным кампаниям в супермаркетах, нашему проекту цифрового экрана, котором мы украсили Москву, и нашим телепрограммам. Кроме того, турецкая индустрия свежих фруктов и овощей была номинирована в категории «Мировые легенды», которая является самой важной и высшей категорией конкурса «50 легендарных брендов», организованного «Комсомольской правдой», и заняла первое место, оставив позади многие мировые бренды. Турецкая индустрия свежих фруктов и овощей и наша страна гордятся тем, что успех нашего проекта был отмечен почетной наградой и что ему удалось стать заметным на всех платформах, оставив позади мировые бренды, которые проводят в России кампании на миллионы долларов.

«ПРИ ОТМЕНЕ КВОТ ВОЗМОЖЕН ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ЭКСПОРТА»

- Есть ли у вас какие-либо пожелания по работе российских чиновников?

- В связи со снятием ограничений на импорт свежих фруктов и овощей, производимых в нашей стране, рост экспорта за последние четыре года и в особенности высокие показатели экспорта свежих фруктов и овощей в Россию продолжатся и в предстоящем периоде. Мы знаем, что у нас есть потенциал экспорта томатов в Россию, который может достигать 350 тысяч тонн в год, но из-за примененной совокупной импортной квоты наш экспорт в прошлом году остался на уровне 69 тысяч тонн. Поэтому я думаю, что, если российские государственные органы обеспечат отмену квоты, в ближайший период может наблюдаться значительный рост экспорта свежих фруктов и овощей в Россию. Российская Федерация - наш самый большой рынок. Как заинтересованные стороны в отрасли, работая изо всех сил, поддерживая рекламные кампании и участвуя в ярмарках, мы сделаем так, чтобы россияне были заинтересованы в турецкой продукции.

- Что вы думаете о вкладе, внесенном ранее проведенными работами по продвижению турецких свежих фруктов и овощей в России, в увеличение экспорта?

- Россия является самой важной страной, особенно в экспорте свежих фруктов и овощей, но турецкие производители и экспортеры могут сделать больше. Хотя российские потребители и любят употреблять свежие турецкие фрукты и овощи, потенциал гораздо больше. Мы можем увидеть этот потенциал, посмотрев на то, как турецкие производители свежих фруктов и овощей проявляют внимание к российскому рынку, кампаниям, к поддержанию отношений с рынком. В Россию отправляются самые свежие, самые натуральные и самые качественные турецкие фрукты и овощи. Потребитель в этом нисколько не сомневается. Помимо свежести и качества продуктов, люди также очень довольны доступными ценами.

- Какова в этом роль вашей Ассоциации?

- Хочу обратить внимание граждан России на то, что мы, как Ассоциация экспортеров свежих фруктов и овощей, тщательно следим за всем процессом производства продукции. Граждане России могут следить за всем процессом через специальные новости, которые мы подготовили для многих имеющихся здесь газет, журналов, телевидения и цифровых СМИ. Кроме того, благодаря подготовленным нами специальным проектам и телевизионным программам имеется информация о том, как еще можно использовать турецкие свежие фрукты и овощи в таких областях, как здоровье, еда и красота. Посетив наш веб-сайт , потребители могут получить дополнительную информацию о продуктах, практических рецептах и проводимой нами кампании.