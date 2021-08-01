Наша жизнь – железная дорога. Российские железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник

Фото Пресс-Служба ФПК

Сегодня страна отмечает День железнодорожника. Этот профессиональный праздник, учрежденный ровно 125 лет назад, уже давно стал всенародным. Потому что трудно представить нашу огромную страну без сети железных дорог, которые протянулись от Брянска до Находки и от Мурманска до Махачкалы. А еще потому, что нет в нашей стране такого человека, который бы не испытал этого «щемящего чувства дороги» под стук колес, ароматный чаек из стаканов с фирменными подстаканниками и задушевную беседу, которая возможна только с соседями по купе или плацкарте.

Железная дорога ежегодно перевозит не только миллионы пассажиров, но и сотни миллионов грузов. Появляется новый подвижной состав, открываются новые маршруты. Она была и остается главной транспортной артерией, связывающей воедино города и страны.

Свой профессиональный праздник путейцы стали отмечать еще в XIX веке. Такая идея в 1896 году пришла на ум тогдашнему министру путей сообщения Российской империи князю Михаилу Хилкову.

Дату выбрали вполне подходящую — 25 июня. Это день рождения Николая I, именно при нем началось строительство железных дорог в России. Правда, была еще идея привязать торжество непосредственно к дню открытия первой трассы. Поезд, состоящий из паровоза и 8 вагонов, под звуки оркестра отправился из Санкт-Петербурга в Царское село 30 октября 1837 года. Первыми пассажирами стали императорская семья и приближенные монарха. Поездка заняла 35 минут, а обратный путь - 27 минут. Интересно, что максимальная скорость составила 64 км/ч, а средняя - 51 км/ч.

Событие знатное. Но с другой стороны - конец октября, слякоть, кое-где уже снег в это время выпадает... До праздников ли? Летом веселее, да и венценосную фамилию князь Хилков уважил, отметив заслуги императора Николая. Это во многом его усилиями к концу XIX века Россия занимала лидирующие позиции в мире по развитию железных дорог.

Как Сталин праздник вернул

Большевики, придя к власти, отменили все старорежимные праздники — под раздачу попал и День железнодорожника. Тем более, что названия такого у него тогда еще не было — просто все учреждения железных дорог ежегодно с музыкой и гуляньями отмечали годовщину Николая I. И к слову, для путейцев и прочих служб, связанных с дорогой, это был выходной.

Но уже в 1935 году большевики поняли, что народу нужны праздники. Тогда же, кстати, официально был реабилитирован Новый год. А торжество для железнодорожников Сталин мудро оставил в летнее время. Только выбрали для него другой день, 30 июля — тогда вождь принял делегацию путейцев и задушевно с ними пообщался. Называться возрожденный праздник стал вполне в духе времени – Всесоюзным Сталинским днем железнодорожников. Интересно, что уже в 1940 г. имя Сталина из названия праздника убрали, а отмечать торжество постановили в первое воскресенье августа.

Долгие годы никак не получалось окончательно сформулировать название праздника. Сначала это был День железнодорожного транспорта Советского Союза. Потом решили, что главное-то все-таки люди, а не транспорт и уточнили — праздник стал называться Всесоюзным днем железнодорожника. А в 1980-м утвердилось название, существующее и поныне — просто: День железнодорожника.

Численность работников холдинга РЖД сопоставима с численностью населения крупного города. Диспетчеры, инженеры, проводники, ремонтники, монтеры, путевые обходчики, составители поездов и даже стрелочники – эта профессия до сих пор существует, только вручную стрелки уже почти нигде не переводят, сейчас это делают с диспетчерского пульта.

С момента учреждения праздника его отмечали на широкую ногу. Уже говорили, что этот день объявлялся для работников службы выходным. На крупных станциях служили молебны, играли оркестры, по вечерам устраивали гулянья. В зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги организовывался ужин с концертом. Для работников дороги и членов их семей устраивали праздничные путешествия. Но развлечения были не бесплатными. Например, прогулка на специальном поезде с оркестром, чаепитием и лакомствами стоила 50 копеек. Примерно килограмм говядины. Однако труд железнодорожников всегда был в почете, оплачивался высоко и такие траты, тем более, в праздник, путейские работники могли себе позволить.

В наше время праздник тоже сформировал свой формат. С 2016 года в этот день проводятся разнообразные спортивные соревнования и фестивали. Например, в Москве, на территории спорткомплекса «Лужники» совместно с благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» устраивается забег сотрудников отрасли и членов их семей. Все собранные средства передаются на нужды подопечным фонда. В развлекательных и спортивных мероприятиях принимают участие не только работники отрасли, но и студенты профильных образовательных учреждений, и их педагоги. Последние два года забег проходит в онлайн формате, однако новые условия спортивного состязания не повлияли на популярность мероприятия среди железнодорожников.

«Не представляю своей жизни без железной дороги»

У пассажиров железная дорога в первую очередь ассоциируется с проводниками. Это они, как гостеприимные хозяева, встречают нас у вагона, предупреждают провожающих, что время покинуть поезд, а в пути поят чаем, предлагают перекусить и дипломатично разруливают все сложные ситуации, которые могут случиться в дороге.

Управляет всеми проводниками начальник поезда — это на нем лежит персональная ответственность за то, чтобы путешествие было комфортным, приятным и безопасным. В отличие от проводников, он не на виду. А ведь когда пассажир, выходя на своей станции, благодарит проводников за приятное путешествие, эти слова относятся и к начальнику поезда.

В канун профессионального праздника нам удалось поговорить с одним из достойных представителей этой профессии.

- Работа начальника поезда - это целая жизнь, увлекательная и длинная дорога, как маршрут Владивосток – Москва, - говорит начальник пассажирского поезда пассажирского вагонного депо Владивосток Дальневосточного филиала АО «ФПК» Евгений Васильев. - Я очень люблю свою работу, она дает возможность каждый раз, проезжая через всю Россию, увидеть необыкновенную красоту нашей страны, посмотреть, как на глазах меняется погода, прочувствовать на себе, что такое часовой пояс и как он то продлевает, то сокращает день. В пути мне часто приходится общаться с пассажирами, они рассказывают много интересного. От них же мы узнаем о качестве наших услуг, довольны люди поездкой или надо что-то улучшить.

Стать начальником поезда Евгений Владимирович решил еще студентом-практикантом

- Однажды в поездке я увидел как работают поездные бригады - сплочённый коллектив проводников под руководством начальника поезда, - продолжает наш собеседник. - Я тогда обратил внимание на его красивую форму, на то, как он общается с путешественниками. Увидел, с каким уважением с ним разговаривают пассажиры и коллеги. Я был впечатлен его трудолюбием, высоким профессионализмом и готовностью прийти на помощь людям. Мне тогда очень захотелось работать на поездах дальнего следования и в будущем стать начальником поезда, как он. Я поставил для себя эту цель. И вот, через годы, моя мечта сбылась.

Железная дорога сыграла важную роль не только в выборе профессии, но и в судьбе Евгения Васильева

Автор фото: Васильев Евгений

- Однажды в долгом рейсе я встретил своего любимого человека - Анну, она по сей день вместе с нашими детьми провожает меня на работу и с нетерпением ждет моего возвращения, - с теплой улыбкой добавил начальник поезда. - Точно могу сказать, если бы можно было вернуть время назад, я бы не изменил выбор профессии, ведь я уже не представляю своей жизни без железной дороги. И очень горжусь тем, что являюсь частью команды Федеральной пассажирской компании.

«Для вас мы работаем и меняемся к лучшему» Поздравляя коллег-железнодорожников, генеральный директор ФПК передал добрые пожелания и пассажирам

- День железнодорожника - праздник объединяющий сотни тысяч людей, посвятивших себя общему делу – развитию стальных магистралей, обеспечению стабильных перевозок, сохранению транспортной доступности регионов нашей страны – от Калининграда до Владивостока, - сказал генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов. - Я поздравляю своих коллег - железнодорожников, уважаемых ветеранов, работников пассажирского блока. Добрые пожелания я адресую и нашим дорогим пассажирам — для вас мы работаем и меняемся к лучшему.