Дмитрий Песков - о драке кавказцев с росгвардейцами в Крыму: Такие инциденты президенту не докладываются. Это вопросы полиции и Росгвардии

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 30 июля, журналист «Комсомольской правды» обсудил с пресс-секретарём главы государства события, которые произошли на днях в Крыму...

- Дмитрий Сергеевич! Вчера вечером стало известно, по всем каналам это было показано, о драке, которая неделю назад случилась в Крыму. Там кавказцы - с ножом, с пистолетом, - угрожали росгвардейцам. Местные жители боятся ходить вечером по центру Симферополя. Это не единичный случай в Крыму. Знают ли об этом в Кремле, в курсе ли президент? И собираются ли каким-то образом поговорить по этому поводу с Кадыровым, Аксеновым, Золотовым, Колокольцевым?

- Какой-то специальной информации в Кремле мы об этом не имеем, - заметил Песков. - Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел. И это вопрос, скорее, - и нашей Росгвардии, и нашей полиции.

Разумеется, такие инциденты президенту не докладываются, это частные инциденты.

В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы, это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или, тем более, угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, - это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами.

И совершенно не обязательно Кремлю с кем-то об этом говорить.

- Из ваших слов, Дмитрий Сергеевич, я понял, что вам знакома эта информация, - спросил я у Пескова.

- Мы видели сообщения СМИ, естественно, мы наблюдаем за сообщениями СМИ.

- Спасибо.