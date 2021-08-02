Коктебеля хватит на всех

Фото Андрей Абрамов

Президент России поставил задачу довести количество отдыхающих в Крыму до 10 миллионов.

– В прошлом году при всех сложностях, вызванных эпидемией, на отдых в Крым приехали 6,9 миллиона человек. Это меньше, чем годом ранее – 8 миллионов, но все равно это прилично. К 2025 году мы должны выйти на цифру в 10 миллионов туристов в год, – сказал Владимир Путин во время весеннего телемоста по вопросам социально-экономического развития полуострова.

Но ведь главное не только привезти столько отдыхающих, но еще и обеспечить им достойный сервис не хуже, чем на зарубежных курортах, экскурсионную и культурную программу, а главное – всех накормить и напоить. Возможно ли это?

Давайте считать вместе

Дорожная инфраструктура. Трасса «Таврида» и Крымский мост – две главные транспортные артерии Крыма. С ними полный порядок. Хромают локальные дороги внутри курортных поселков. Но их качество сопоставимо с дорогами по стране и год от года продолжает улучшаться. В этому пункте ставим Крыму зачет.

Транспорт. Обновленный аэропорт в Симферополе радует. Проект европейского уровня. Не все гладко с общегородским транспортом. Часто «безлошадные» туристы говорят, что без машины на полуострове делать нечего. Маршрутки между городами ходят не так часто. Таксисты «капризничают» и не хотят ехать туда, где на обратной дороге не прихватить клиента. По этой части властям полуострова нужно искать решения.

Размещение. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко рассказал, что к сезону-2021 на полуострове реконструировано 80 объектов размещения. В Крыму действительно появляются качественные отели, со знакомыми по турецким берегам «все включено», бассейнами и анимацией.

При этом остается засилье частников, которые сдают фургончики, комнаты, палатки – любой жилой угол. Кому-то такой отдых кажется непрезентабельным. Другие рады возможности сэкономить и готовы жить без изысков. Острый вопрос – уровень цен. Цифры явно бегут вперед качества сервиса.

Гастрономия. Крымские устрицы, фрукты, сладости и коньяк. Эти составляющие стали частью бренда «Крым». Но хватит ли этих богатств, чтобы насытить 10 млн туристов в год? Есть сегменты, которые с радостью откликнулись на амбициозный президентский план. Знаменитый на всю Россию старейший в стране производитель коньяков из Коктебеля сообщил, что в 2021 году планирует выйти на уровень 500 000 декалитров напитка разной выдержки. В пересчете на полулитровые коньячные бутылки – как раз 10 миллионов.

Мощности предприятия и запасы спиртов, некоторые из которых были заложены в дубовые бочки еще в 60-е годы прошлого века, позволяют еще увеличить производство как минимум на 50%. Поэтому, как бы ни вырос турпоток в ближайшие годы, каждый отдыхающий сможет продегустировать легенды местного виноделия. И увезти в подарок бутылочку-другую местного специалитета с аутентичным названием «Коктебель».

Многим производителям остается только завидовать предусмотрительности мастеров купажа, предвидевших за многие годы перспективы Крыма. Ведь процесс производства качественного коньяка занимает от 3–5 до 10–15 лет. В случае с жемчужинами коктебельской коллекции и до 30 лет. Надеемся, что продукция старейших российских производителей поможет скрасить некоторые бытовые неудобства курортного сезона.

Фото Андрей Абрамов

Места для прогулок. Главным местом досуга отдыхающих приморских городов была и будет набережная. Это центр торговли, общепита и увеселительных заведений. Набережные на Крымском полуострове начинают приводить в порядок. Например, в этом году реконструировали пешеходные зоны в Саках, Новом Свете и Ялте. В следующем году ждут сдачу набережной Евпатории.

Медицинский туризм. Советский человек помнит: Крым – главная здравница. Но почетный статус курорт, к сожалению, утрачивает. Санатории не пользуются популярностью у молодежи. Однако сейчас на полуострове заговорили о развитии медцентров при отелях. Потому что пройти детокс, проконсультироваться со специалистами и побывать на физиотерапевтических процедурах турист все еще хочет. Просто нужно дать ему это в современном формате.