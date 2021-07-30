Пилот по продаже мелкой бытовой техники запустила «Пятёрочка»

Теперь в 96 магазинах сети, которые расположены в Московской области, можно приобрести бытовую электронику стоимостью до тысячи рублей.

«Мы постоянно расширяем ассортимент торговой сети и стараемся максимально закрывать все потребности наших гостей в одном месте, - отметил Эмиль Багиров, исполнительный директор торговой сети «Пятёрочка». - Теперь мы даем возможность приобрести в магазине у дома не только продукты, но и технику для помощи в хозяйстве. Мы всегда тщательно выбираем партнеров, чтобы наше предложение соответствовало требованиям по качеству и дизайну и, конечно, оставалось доступным по цене».

Особо отметим, что ранее бытовая техника никогда не была представлена в регулярной ассортиментной матрице «Пятёрочки». В продажу уже поступили фены, весы кухонные и напольные, утюги, чайники, блендеры… Естественно, вся техника сертифицирована и продается с гарантией. Стоимость каждого товара не превышает 1 000 рублей. Например, стоимость блендера - около 800 рублей, а напольных и кухонных весов еще меньше – около 700 рублей.

В рамках пилотного проекта мелкая бытовая техника будет доступны только в магазинах Московской области. Первыми приобрести технику для дома и кухни смогут жители Наро-Фоминска, Звенигорода, Истры, Химок, Мытищ, Солнечногорска, Дмитрова, Сергиева Посада, Ногинска, Балашихи и нескольких других подмосковных населенных пунктов.

Пилотный опыт будет тщательно изучен, и решение о дальнейшем масштабировании проекта будет приниматься по результатам оценки спроса на такой ассортимент в «Пятёрочке» и его влиянии на РТО.