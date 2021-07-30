Виктор Золотов присвоил офицерское звание победительнице токийской Олимпиады Виталине Бацарашкиной

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов подписал приказ о присвоении прапорщику Виталине Бацарашкиной воинского звания «лейтенант»

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов подписал приказ о присвоении прапорщику Виталине Бацарашкиной офицерского звания. Об этом "Комсомолке" сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

- Двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание "лейтенант". Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов, - заявил Валерий Грибакин.

За победой для нашей сборной инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Южного округа Росгвардии улетала на Олимпиаду в Японию в воинском звании прапорщика.

Она стреляла из малокалиберного пистолета с 25 метров, в упорной борьбе она опередила соперниц из Южной Кореи и Китая.

- Лейтенант Бацарашкина завершила Олимпийские игры в Токио с тремя наградами – двумя золотыми медалями и одной серебряной. Она взяла медали во всех видах стрельбы, в которых участвовала на ОИ-2021. Военнослужащая Росгвардии Виталина Бацарашкина также принесла России первое золото токийской Олимпиады, - отметил Грибакин.

Среди сотрудников Росгвардии немало победителей в других видах спорта. Так, инструктор по спорту 2 категории Центрального округа Росгвардии лейтенант Виктор Минибаев стал обладателем бронзовой медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Спортсмены из Центрального округа Росгвардии старший лейтенант Денис Аблязин, прапорщик Никита Нагорный и младший сержант Артур Далалоян одержали первенство по спортивной гимнастике в командном многоборье, а военнослужащий спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии прапорщик Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в личном многоборье по спортивной гимнастике.

Неплохой оказалась подготовка пловцов. Старший инструктор спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии пловец рядовой Климент Колесников завоевал серебряную медаль в дистанции 100 метров на спине. Также Климент Колесников завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Также военнослужащий спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии рядовой Михаил Вековищев стал призером Олимпиады в Токио в составе команды российских пловцов, занявшей второе место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов направил поздравление в адрес спортсменов Росгвардии, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Токио. Он поблагодарил олимпийцев "за упорство, крепость духа и волю к победе - качества, которые всегда отличают представителей Росгвардии" и подчеркнул, что в войсках национальной гвардии внимательно следят за каждым выступлением и болеют за всех спортсменов олимпийской сборной России.

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Отличились в Токио и представили МВД России. Полицейский патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по городскому округу Лобня Московской области старший сержант полиции Евгений Рылов стал серебряным призером в плавательной эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Руководство МВД России также поздравило Евгения и его товарищей по команде с высоким достижением и пожелали им новых побед, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.