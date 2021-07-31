В Китае зафиксирована самая масштабная с начала пандемии вспышка COVID-19

В Китае, несмотря на все принятые меры, новая вспышка коронавируса. Фото: REUTERS

Локальная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирована в городе Нанкин китайской провинции Цзянсу. Заболевшие обнаружены среди сотрудников международного аэропорта Лукоу.

Власти города считают, что первым зараженным стала уборщица, проводившая очистку салона самолета авиакомпании Air China, прибывшего из России. В мэрии уточнили, что уборщица, возможно, нарушила личные требования по безопасности. Позже от женщины заразились и другие сотрудники аэропорта, сообщает Би-Би-Си.

Всего было выявлено около 200 заболевших. В Китае локальную вспышку назвали едва ли не более серьезной, чем само начало пандемии в Ухане. В городе с населением более 9 миллионов человек запущена кампания по всеобщему тестированию на коронавирус.

Руководство мегаполиса попросило жителей без особой надобности не покидать дома, работа аэропорта Лукоу временно прекращена, в городе ограничено движение общественного транспорта.

По официальной информации причиной вспышки стал вирус штамма «дельта».

В Китае считают, что жесткие ограничительные меры, введенные на ранних этапах, и поголовное тестирование помогут сдержать распространение вируса, однако, судя по всему, новый штамм уже вырвался из города и достиг других мест, включая Пекин.