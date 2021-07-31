Любовь Соколова обиделась на Эльдара Рязанова за то, что убрал из «Иронии судьбы» ее «прятки с Мягковым»

Любовь Соколова в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром" Фото: кадр из фильма.

Любовь Соколова, девушка из простой рабочей семьи, поначалу собиралась стать учителем литературы. И с этой целью уехала из родного города Иваново в Ленинград, где поступила в педагогический институт имени Герцена. Но в самом скором времени его бросила - узнала, что при «Ленфильме» открывается «киноактерская мастерская». Туда она и перешла. Руководил мастерской Сергей Герасимов, и именно у него Соколова дебютировала в кино, мелькнув в фильме «Маскарад».

Если бы она осталась в Иваново, или поехала поступать в Москву, вся жизнь сложилась бы по-другому. А Ленинград принес ей и счастье, и горе. Она вышла там замуж за красавца-актера Георгия Араповского, вошла в его семью (он был дворянского происхождения), и все складывалось идеально. Но началась война, а затем - блокада, и от голода умерли и муж, и свекровь…

Соколова на всю жизнь запомнила случай, который случился с ней тогда. Вот как она рассказывала о нем в 2001 году, за два месяца до смерти, корреспонденту «КП»:

- Стою на трамвайной остановке и вдруг ко мне подходит старичок с бородкой. Прищурился и говорит: «Ты будешь кушать мало, но жить будешь долго и счастливо. Только выучи молитву «Отче наш». Спрашиваю его: «А ты кто?» - «Я - дядя Николай». И исчез. Позже в церкви я увидела его лицо на иконе Николая Чудотворца. После этого случая я без молитвы «Отче наш» из дома не выхожу.

Ее вскоре эвакуировали из Ленинграда, она с большим трудом добралась до родного Иваново, где еле пришла в себя после пережитого голода и навалившихся болезней (рассказывают, что она так обессилела, что от ивановского вокзала не смогла даже дойти до своего дома: постучалась в дверь к маминой подруге, которая жила рядом с вокзалом, и практически рухнула).

А потом она отправилась в Москву - поступать во ВГИК. Узнав, что институт эвакуирован в Алма-Ату, без колебаний поехала в Казахстан. А потом, после эвакуации - снова в Москву…

Кадр из фильма "Академик из Аскании", 1961 год. Фото: кадр из фильма.

«ЕСЛИ НЕ ЗНАТЬ, НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ДОГАДАТЬСЯ, ЧТО ОНА - ЖЕНА РЕЖИССЕРА»

Образование киноактрисы она получила, но в сороковые годы деваться с ним было особо некуда. Наступал период «малокартинья». В последние годы жизни Сталина фильмов в СССР снималось совсем немного (и половину тех, что снимались, невозможно было смотреть). Она сыграла эпизодические роли в картинах «Поезд идет на Восток», «Повесть о настоящем человеке», «У них есть Родина», «Далеко от Москвы». А потом уехала в Германию - там создали два театра в группе советских войск. Вместе с ней там работали Михаил Глузский и Петр Щербаков. Спектаклей было много, и в Германии Соколова провела несколько лет. Но для кино эти годы были потеряны - и так получилось, что мы почти не помним ее молодой. Сразу - женщиной средних лет. И в основном - в ролях матерей: так уж вышло, что она переиграла их сотни.

У нее самой ребенок был только один. Он появился на свет в августе 1959 года, она назвала его Николаем. Соколовой в тот момент было 38 лет (в советские времена употребляли жесткий термин «старородящая»), роды были трудными, но мальчик появился на свет здоровым.

Вторым мужем Любови Соколовой был режиссер Георгий Данелия. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

А его отцом был режиссер Георгий Данелия. Они познакомились на съемках третей серии «Хождения по мукам», где Соколова играла Аксинью, а Данелия был ассистентом режиссера. Он скрывал, что моложе ее на целых девять лет (Соколова не очень хорошо относилась к молодым кавалерам). В конце концов смог ее очаровать - у Соколовой к тому же сложились идеальные отношения с его матерью, Мэри Анджапаридзе… И они прожили в так называемом гражданском браке, не расписываясь, больше четверти века, причем Соколова ушла в семейные заботы с головой. Да, она бесконечно снималась в кино - но отказывалась от больших ролей, а соглашалась на те, которые занимали по нескольку съемочных дней, чтобы не оставлять близких надолго.

У мужа она снялась несколько раз - в «Сереже», «Пути к причалу», «Тридцати трех», «Я шагаю по Москве». Как вспоминал ее экранный сын Никита Михалков, на площадке невозможно было понять, что Соколова замужем за Данелия: ни малейших преференций ей не предоставлялось, она работала, как и все остальные актеры. Вообще, ей с легкостью удалось избежать «проклятия жены режиссера», которая снимается в основном в картинах мужа: ее наперебой звали в свои фильмы другие постановщики. Например, Эльдар Рязанов (в «Берегись автомобиля» она сыграла председателя суда, где идет процесс над Деточкиным, а в «Иронии судьбы» - маму Нади, причем очень обиделась на режиссера. Вспоминала: «В «Иронии судьбы…» от меня практически ничего не осталось. На съемках Рязанов сказал: «Люба! Побольше импровизации! Это комедия!» И я разыгралась - мы там с Мягковым прятались друг от друга. Пришла на просмотр, сижу, жду: вот сейчас все увидят, какая я комедийная актриса! А оказывается, все наши прятки вырезали... И я бочком-бочком, подальше от гостей - домой. Потом Рязанов звонил: «Люба! Ты что, обиделась?..»)

Любовь Соколова в роли судьи из фильма "Берегись автомобиля" Фото: кадр из фильма.

Ее приглашали и Андрей Кончаловский («История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»), и Лев Кулиджанов («Преступление и наказание»), и Андрей Смирнов («Белорусский вокзал»), и Василий Шукшин («Печки-лавочки»), и Станислав Ростоцкий («Доживем до понедельника», «Белый Бим Черное ухо»). А еще в ее фильмографии - «Летят журавли», «Тихий Дон», «Баллада о солдате», «Живые и мёртвые», «Джентльмены удачи», «Любовь земная», «Два капитана», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Цыган», «Вам и не снилось…», «Не стреляйте в белых лебедей», «Долгая дорога в дюнах», «Самая обаятельная и привлекательная»… Более 300 фильмов! Даже в 90-е, когда в российском кино наступил затяжной кризис, она снималась очень часто. Но почти всегда, увы, в небольших ролях.

«СИДЕЛА ДОМА, КАК ТЕНЬ, ЧАСАМИ СМОТРЕЛА В ОДНУ ТОЧКУ»

Актриса Клара Лучко вспоминала: «Она всегда была добрая и внимательная к людям. На улице не пройдет мимо случайного ребенка, если у него, скажем, ботинки развязались. Нагнется сама и завяжет ему шнурочки. Глядя на нее, никогда не подумаешь, как трудно ей жилось, сколько трагедии в ее жизни было…»

Брак с Данелией трудно было назвать счастливым. Он периодически увлекался другими женщинами (известно, например, о его романе с Викторией Токаревой) - она терпела. В конце концов он ушел из семьи. Федор Раззаков в статье о ней приводит ее слова: «В один из дней Данелия пришел домой и говорит: "Люба, прости, я полюбил и хочу жениться. Нам надо разъехаться". Я поцеловала его в щеку, помахала рукой и сказала: "Пока"... Никто мне сочувствия не выразил. Собрала я вещи и ушла жить к маме, которая жила в моей кооперативной квартире, которую я еще в 50-е годы получила. Но очень тяжко мне было. Целыми днями я сидела дома как тень, часами смотрела в одну точку. И Сева Санаев, узнав как-то о моих мучениях, порекомендовал сходить на прием к Джуне, познакомил с ней. Она занялась мной: с десяток сеансов понадобилось, чтобы ушло это состояние. Причем, когда она меня лечила, я просто в рыданиях заходилась, а до этого ни слезинки не проронила... Так и сняла она с меня это заклятье, я снова нормальным человеком себя почувствовала…»

Зла на бывшего мужа она потом не держала. Говорила: "Я ведь тоже могла влюбиться в кого угодно. Со всеми это бывает".

Заведующая детским садом из фильма "Джентльмены удачи" Фото: кадр из фильма.

А потом случилась куда более страшная трагедия: погиб ее сын Николай, которому было всего 26 лет. Обстоятельства этой трагедии до сих пор не прояснены: кто-то говорит, что незадолго до смерти он ушел в секту, кто-то - что увлекся наркотиками. Соколова с огромным трудом пережила это горе. А внучка Маргарита, дочь Николая, стала для нее одним из самых близких людей. Она переехала к ней, и Любовь Сергеевна пела внучке на ночь колыбельные, даже когда ей было 15-16 лет.

Как будто всего этого было мало, в 1994 году случилась еще одна беда. Машина, в которой Соколова и ее подруга, актриса Майя Булгакова ехали на встречу с ветеранами, врезалась в столб. Дочь Булгаковой рассказывала в интервью: «На концерт они ехали впятером - мама, тетя Люба и трое молодых людей, которые этот концерт организовывали. По словам Соколовой, один из них, который сидел за рулем, никак не мог поверить, что в его машине находятся две такие знаменитые актрисы, и постоянно оглядывался назад, чтобы на них посмотреть. «Смотри на дорогу, - не выдержала Соколова, - мы же сейчас в аварию попадем!», но было уже поздно - «девятка» врезалась в столб на полосе ограждения на Кольцевой дороге, в районе Теплого Стана. Водитель погиб на месте и своим весом придавил маму, которая сидела за ним…»

Майя Булгакова вскоре скончалась в реанимации. А Соколова, по ее словам, провела в больнице больше трех недель - повреждена была не только рука, но и голова, и ноги, и туловище; не все врачи верили, что пожилая уже женщина вообще выкарабкается.

Но она выжила, и вскоре вернулась на съемочную площадку. Здоровье у нее было крепким. Она скончалась в 79 лет, в июне 2001 года. «Комсомолка» писала тогда: «Самое обидное, что она могла бы еще жить и жить. Как нам удалось узнать, ей была необходима операция коронарного шунтирования. Народная артистка обратилась в соответствующее медицинское учреждение, где ей предложили помочь по коммерческим ценам. Таких денег у нее не было, и она не стала ни у кого просить скидок. Махнула рукой: «Ладно, сколько проживу без шунтирования, столько и будет хорошо…»