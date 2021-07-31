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Звезды31 июля 2021 11:30

Любовь Соколова обиделась на Эльдара Рязанова за то, что убрал из «Иронии судьбы» ее «прятки с Мягковым»

Исполнилось 100 лет со дня рождения одной из самых известных советских актрис
Николай ГЕРАСИМОВНиколай ГЕРАСИМОВ
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Любовь Соколова в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром"

Любовь Соколова в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром"

Фото: кадр из фильма.

Любовь Соколова, девушка из простой рабочей семьи, поначалу собиралась стать учителем литературы. И с этой целью уехала из родного города Иваново в Ленинград, где поступила в педагогический институт имени Герцена. Но в самом скором времени его бросила - узнала, что при «Ленфильме» открывается «киноактерская мастерская». Туда она и перешла. Руководил мастерской Сергей Герасимов, и именно у него Соколова дебютировала в кино, мелькнув в фильме «Маскарад».

Если бы она осталась в Иваново, или поехала поступать в Москву, вся жизнь сложилась бы по-другому. А Ленинград принес ей и счастье, и горе. Она вышла там замуж за красавца-актера Георгия Араповского, вошла в его семью (он был дворянского происхождения), и все складывалось идеально. Но началась война, а затем - блокада, и от голода умерли и муж, и свекровь…

Соколова на всю жизнь запомнила случай, который случился с ней тогда. Вот как она рассказывала о нем в 2001 году, за два месяца до смерти, корреспонденту «КП»:

- Стою на трамвайной остановке и вдруг ко мне подходит старичок с бородкой. Прищурился и говорит: «Ты будешь кушать мало, но жить будешь долго и счастливо. Только выучи молитву «Отче наш». Спрашиваю его: «А ты кто?» - «Я - дядя Николай». И исчез. Позже в церкви я увидела его лицо на иконе Николая Чудотворца. После этого случая я без молитвы «Отче наш» из дома не выхожу.

Ее вскоре эвакуировали из Ленинграда, она с большим трудом добралась до родного Иваново, где еле пришла в себя после пережитого голода и навалившихся болезней (рассказывают, что она так обессилела, что от ивановского вокзала не смогла даже дойти до своего дома: постучалась в дверь к маминой подруге, которая жила рядом с вокзалом, и практически рухнула).

А потом она отправилась в Москву - поступать во ВГИК. Узнав, что институт эвакуирован в Алма-Ату, без колебаний поехала в Казахстан. А потом, после эвакуации - снова в Москву…

Кадр из фильма "Академик из Аскании", 1961 год.

Кадр из фильма "Академик из Аскании", 1961 год.

Фото: кадр из фильма.

«ЕСЛИ НЕ ЗНАТЬ, НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ДОГАДАТЬСЯ, ЧТО ОНА - ЖЕНА РЕЖИССЕРА»

Образование киноактрисы она получила, но в сороковые годы деваться с ним было особо некуда. Наступал период «малокартинья». В последние годы жизни Сталина фильмов в СССР снималось совсем немного (и половину тех, что снимались, невозможно было смотреть). Она сыграла эпизодические роли в картинах «Поезд идет на Восток», «Повесть о настоящем человеке», «У них есть Родина», «Далеко от Москвы». А потом уехала в Германию - там создали два театра в группе советских войск. Вместе с ней там работали Михаил Глузский и Петр Щербаков. Спектаклей было много, и в Германии Соколова провела несколько лет. Но для кино эти годы были потеряны - и так получилось, что мы почти не помним ее молодой. Сразу - женщиной средних лет. И в основном - в ролях матерей: так уж вышло, что она переиграла их сотни.

У нее самой ребенок был только один. Он появился на свет в августе 1959 года, она назвала его Николаем. Соколовой в тот момент было 38 лет (в советские времена употребляли жесткий термин «старородящая»), роды были трудными, но мальчик появился на свет здоровым.

Вторым мужем Любови Соколовой был режиссер Георгий Данелия.

Вторым мужем Любови Соколовой был режиссер Георгий Данелия.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

А его отцом был режиссер Георгий Данелия. Они познакомились на съемках третей серии «Хождения по мукам», где Соколова играла Аксинью, а Данелия был ассистентом режиссера. Он скрывал, что моложе ее на целых девять лет (Соколова не очень хорошо относилась к молодым кавалерам). В конце концов смог ее очаровать - у Соколовой к тому же сложились идеальные отношения с его матерью, Мэри Анджапаридзе… И они прожили в так называемом гражданском браке, не расписываясь, больше четверти века, причем Соколова ушла в семейные заботы с головой. Да, она бесконечно снималась в кино - но отказывалась от больших ролей, а соглашалась на те, которые занимали по нескольку съемочных дней, чтобы не оставлять близких надолго.

У мужа она снялась несколько раз - в «Сереже», «Пути к причалу», «Тридцати трех», «Я шагаю по Москве». Как вспоминал ее экранный сын Никита Михалков, на площадке невозможно было понять, что Соколова замужем за Данелия: ни малейших преференций ей не предоставлялось, она работала, как и все остальные актеры. Вообще, ей с легкостью удалось избежать «проклятия жены режиссера», которая снимается в основном в картинах мужа: ее наперебой звали в свои фильмы другие постановщики. Например, Эльдар Рязанов (в «Берегись автомобиля» она сыграла председателя суда, где идет процесс над Деточкиным, а в «Иронии судьбы» - маму Нади, причем очень обиделась на режиссера. Вспоминала: «В «Иронии судьбы…» от меня практически ничего не осталось. На съемках Рязанов сказал: «Люба! Побольше импровизации! Это комедия!» И я разыгралась - мы там с Мягковым прятались друг от друга. Пришла на просмотр, сижу, жду: вот сейчас все увидят, какая я комедийная актриса! А оказывается, все наши прятки вырезали... И я бочком-бочком, подальше от гостей - домой. Потом Рязанов звонил: «Люба! Ты что, обиделась?..»)

Любовь Соколова в роли судьи из фильма "Берегись автомобиля"

Любовь Соколова в роли судьи из фильма "Берегись автомобиля"

Фото: кадр из фильма.

Ее приглашали и Андрей Кончаловский («История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»), и Лев Кулиджанов («Преступление и наказание»), и Андрей Смирнов («Белорусский вокзал»), и Василий Шукшин («Печки-лавочки»), и Станислав Ростоцкий («Доживем до понедельника», «Белый Бим Черное ухо»). А еще в ее фильмографии - «Летят журавли», «Тихий Дон», «Баллада о солдате», «Живые и мёртвые», «Джентльмены удачи», «Любовь земная», «Два капитана», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Цыган», «Вам и не снилось…», «Не стреляйте в белых лебедей», «Долгая дорога в дюнах», «Самая обаятельная и привлекательная»… Более 300 фильмов! Даже в 90-е, когда в российском кино наступил затяжной кризис, она снималась очень часто. Но почти всегда, увы, в небольших ролях.

«СИДЕЛА ДОМА, КАК ТЕНЬ, ЧАСАМИ СМОТРЕЛА В ОДНУ ТОЧКУ»

Актриса Клара Лучко вспоминала: «Она всегда была добрая и внимательная к людям. На улице не пройдет мимо случайного ребенка, если у него, скажем, ботинки развязались. Нагнется сама и завяжет ему шнурочки. Глядя на нее, никогда не подумаешь, как трудно ей жилось, сколько трагедии в ее жизни было…»

Брак с Данелией трудно было назвать счастливым. Он периодически увлекался другими женщинами (известно, например, о его романе с Викторией Токаревой) - она терпела. В конце концов он ушел из семьи. Федор Раззаков в статье о ней приводит ее слова: «В один из дней Данелия пришел домой и говорит: "Люба, прости, я полюбил и хочу жениться. Нам надо разъехаться". Я поцеловала его в щеку, помахала рукой и сказала: "Пока"... Никто мне сочувствия не выразил. Собрала я вещи и ушла жить к маме, которая жила в моей кооперативной квартире, которую я еще в 50-е годы получила. Но очень тяжко мне было. Целыми днями я сидела дома как тень, часами смотрела в одну точку. И Сева Санаев, узнав как-то о моих мучениях, порекомендовал сходить на прием к Джуне, познакомил с ней. Она занялась мной: с десяток сеансов понадобилось, чтобы ушло это состояние. Причем, когда она меня лечила, я просто в рыданиях заходилась, а до этого ни слезинки не проронила... Так и сняла она с меня это заклятье, я снова нормальным человеком себя почувствовала…»

Зла на бывшего мужа она потом не держала. Говорила: "Я ведь тоже могла влюбиться в кого угодно. Со всеми это бывает".

Заведующая детским садом из фильма "Джентльмены удачи"

Заведующая детским садом из фильма "Джентльмены удачи"

Фото: кадр из фильма.

А потом случилась куда более страшная трагедия: погиб ее сын Николай, которому было всего 26 лет. Обстоятельства этой трагедии до сих пор не прояснены: кто-то говорит, что незадолго до смерти он ушел в секту, кто-то - что увлекся наркотиками. Соколова с огромным трудом пережила это горе. А внучка Маргарита, дочь Николая, стала для нее одним из самых близких людей. Она переехала к ней, и Любовь Сергеевна пела внучке на ночь колыбельные, даже когда ей было 15-16 лет.

Как будто всего этого было мало, в 1994 году случилась еще одна беда. Машина, в которой Соколова и ее подруга, актриса Майя Булгакова ехали на встречу с ветеранами, врезалась в столб. Дочь Булгаковой рассказывала в интервью: «На концерт они ехали впятером - мама, тетя Люба и трое молодых людей, которые этот концерт организовывали. По словам Соколовой, один из них, который сидел за рулем, никак не мог поверить, что в его машине находятся две такие знаменитые актрисы, и постоянно оглядывался назад, чтобы на них посмотреть. «Смотри на дорогу, - не выдержала Соколова, - мы же сейчас в аварию попадем!», но было уже поздно - «девятка» врезалась в столб на полосе ограждения на Кольцевой дороге, в районе Теплого Стана. Водитель погиб на месте и своим весом придавил маму, которая сидела за ним…»

Майя Булгакова вскоре скончалась в реанимации. А Соколова, по ее словам, провела в больнице больше трех недель - повреждена была не только рука, но и голова, и ноги, и туловище; не все врачи верили, что пожилая уже женщина вообще выкарабкается.

Но она выжила, и вскоре вернулась на съемочную площадку. Здоровье у нее было крепким. Она скончалась в 79 лет, в июне 2001 года. «Комсомолка» писала тогда: «Самое обидное, что она могла бы еще жить и жить. Как нам удалось узнать, ей была необходима операция коронарного шунтирования. Народная артистка обратилась в соответствующее медицинское учреждение, где ей предложили помочь по коммерческим ценам. Таких денег у нее не было, и она не стала ни у кого просить скидок. Махнула рукой: «Ладно, сколько проживу без шунтирования, столько и будет хорошо…»

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