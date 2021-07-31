Приезжие устроили драку со стрельбой в московском ТРК «Тройка»

В торговом центре «Тройка» на Верхней Красносельской улицы вспыхнула массовая драка. Фото: Кадр видео

Вечер пятницы, 30 июля, ознаменовался потасовкой в торговом центре «Тройка» на Верхней Красносельской улице. Он стоит вдоль ТТК в Красносельском районе Москвы. Посетители комплекса увидели, как по этажам магазина носится толпа смуглых граждан. В разные стороны летели тележки супермаркетов, слышались крики, звуки драки.

— Был один громкий хлопок, похожий на выстрел, — рассказали очевидцы.

В полиции информацию о стрельбе не подтверждают и не опровергают. В истории сейчас разбираются.

— 30 июля около 17.30 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами. Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны несколько человек. Они доставлены в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к противоправным деяниям, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ). По ней грозит до семи лет колонии.

Как сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах, в отделение полиции из «Тройки» увезли свыше двух десятков участников потасовки. Но большинство вскоре отпустили, оставив только зачинщиков конфликта. Драку спровоцировало оскорбление одного приезжего другим. В итоге представители диаспор пошли в рукопашную.

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