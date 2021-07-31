"Как ты поднимаешь такие тяжести?" В свой 74-й день рождения Шварценеггер качает железо

Железному Арни 74 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арнольду Шварценеггеру 30 июля 2021 исполнилось 74 года. И в этом возрасте он ведет себя всем пенсионерам на зависть. Его сын, 27-летний Патрик Шварценеггер, опубликовал в своем инстаграме видео: он снял отца на камеру в тренажерном зале, где тот занимается со штангой. Журналисты, комментируя запись Патрика, подсчитали, что Арнольд поднимает вес в 270 фунтов, то есть свыше 120 килограммов. Закончив подход, Шварценеггер радостно и гордо говорит на камеру: «Я сделал это!»

«С днем рождения, пап» - написал Патрик. - «Не могу поверить, что в прошлом году ты стал дедушкой. Посмотрим, что случится в этом! И я не представляю, как в 74 года ты поднимаешь такие тяжести. Очень надеюсь, что когда я окажусь в твоем возрасте, буду хотя бы вполовину таким физически и духовно сильным, как ты!»

Напомним, дедушкой Шварценеггер стал в августе 2020 года: тогда сестра Патрика, 30-летняя Кэтрин, родила дочку. Кэтрин замужем за актером Крисом Праттом, который известен прежде всего по фильму «Стражи Галактики».

Отношения между Арнольдом Шварценеггером и его детьми несколько испортились в начале 2010-х после череды скандалов (тогда выяснилось, что он на протяжении многих лет активно изменял своей супруге Марии Шрайвер, и даже прижил внебрачного ребенка с домработницей). Последовал громкий развод. Патрик после него даже подумывал сменить фамилию на материнскую. Но все это осталось в прошлом.

Сегодняшней мощи Арнольда Шварценеггера не мешает его увлечение веганской диетой: уже несколько лет он принципиально не употребляет мясо, а равно и любые другие продукты животного происхождения. Он полон решимости доказать, что это вполне совместимо с выдающимися спортивными достижениями: недавно стал продюсером фильма «Меняющие игру», который посвящен атлетам-веганам.

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