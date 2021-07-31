Болезнь — расплата. Водителей смогут автоматически лишать права управлять автомобилем если ухудшится состояние здоровья.

Теперь для получения и продления водительских удостоверений не нужно будет нести медсправку в ГИБДД — медучреждение само ее отправит куда надо. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

С марта 2022 г. могут заработать новые правила, определяющие, достаточно ли человек здоров, чтобы управлять автомобилем. Главное отличие — медсправка уже перестанет быть гарантией того, что водитель не имеет противопоказаний для управления автомобилем. Как только в ходе посещения поликлиники или каким-то другим образом медики выяснят, что у человека критически ухудшилось зрение, нарушилась психика или появились признаки алкоголизма или наркомании, они обязаны будут послать соответствующее уведомление в ГИБДД. После этого водителя направят на освидетельствование к врачу-специалисту. На это время действие водительского удостоверения приостанавливается. Если диагноз не подтвердится, то удостоверение разблокируется, а если подтвердится, то могут и лишить права управления транспортным средством.

Кроме того, для получения и продления водительских удостоверений не нужно будет нести справку в ГИБДД — медучреждение само ее отправит куда надо.

Такой законопроект разрабатывают Минздрав и МВД. Сейчас документ можно найти на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Но для того, чтобы эти предложения могли быть технически осуществлены, необходимо создание крупной электронной базы данных, гарантирующей сохранность персональных данных.

- Этой инициативе уже лет десять, если не больше! - прокомментировал новшество для kp.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. - Было множество разных предложений и даже поручение президента было, которое не выполнено — создать такую базу. Но Минздрав утверждал, что такую базу создавать нельзя, поскольку это раскрытие персональных данных. Хотя речь идет не о раскрытии всей истории болезни и полных данных о здоровье, а только об ответе, можно человеку доверить автомобиль или нельзя. Да или нет.

По мнению эксперта, такая база безусловно нужна. Но с процедурой приостановки прав могут возникать ошибки и злоупотребления.

- Ну вот как это будет происходить — автоматическая приостановка прав? - задается вопросом наш собеседник. - Я боюсь, что будет много сбоев. Человека могут не уведомить о том, что данные о нем направляют в ГИБДД. И представьте, едет он с семьей в машине на отдых, а его где-то на трассе вдали от дома останавливают, говорят: «Вы больны, отстраняем вас от управления автомобилем!» и отбирают удостоверение. Что ему делать с чемоданами и домочадцами посреди дороги? Считаю, что процедура должна быть прописана более четко. И в части заблаговременного уведомления гражданина, и в части его защиты от технических ошибок — это сложная электронная база, и ошибки не исключены. Должна быть надежная система защиты человека.