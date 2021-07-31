В Париже добычей воров чуть было не стало драгоценное ожерелье, принадлежавшее королеве Египта

В свое время ожерелье было приобретено частным коллекционером, предоставляющим его время от времени для различных выставок.

Знаменитое ожерелье, принадлежавшее бывшей царице Египта Назли, в свое время являлось символом великолепия египетской монархии.

Королева заказала это украшение, инкрустированное драгоценными камнями общим весом более чем 200 карат, в качестве свадебного подарка для своей дочери Фаузии, в 1939 году. Но спустя 7 лет Фаузия разошлась с мужем, вернув матери подарок. Еще через четыре года монархия в Египте была свергнута, королева бежала в США, где и упокоилась в 1978 году.

Незадолго до смерти она выставила принадлежавшие ей драгоценности на продажу.

Ожерелье было приобретено частным коллекционером, предоставляющим его время от времени для различных выставок.

В этом году жители Франции смогли увидеть его выставленным в парижском Музее естествознания. Они даже и не подозревали, что за драгоценностью внимательно наблюдают трое их сограждан, в определенный момент попавшие под наблюдение полицейских.

- Преступники несколько раз ходили в музей, как обычные посетители: покупали билеты, смотрели и фотографировали экспонаты, - рассказывают стражи порядка. – Узнав, сколько охранников дежурят у стендов с ювелирными украшениями, как работает система видеонаблюдения, они, на первый взгляд, грамотно спланировали ограбление, но все равно попались

Злоумышленников задержали. Как выяснилось, у каждого из них – богатый уголовный опыт по части краж, а некоторые даже отсидели реальный срок в тюрьме за грабеж ювелирного магазина. К тому же помимо оружия у них было немало взрывчатки, способной разнести в пух и прах весь музей.

Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе. Суд над ними начнется в самое ближайшее время.

Арестованные признались, что главной их целью было ожерелье египетской королевы. Пока неясно – действовали ли они самостоятельно или по чьему-то заказу.