Эльфийская выпечка, "самый страшный приверженец природы", Зеленский и Клим Петрович, МОК – гонитель котиков

В фильме «Властелин колец» эльфийский хлеб позволял насытиться на целый день. Фото: стоп-кадр видео

Пока В. А. Зеленский только домогается аудиенции у Д. Байдена, его соседка С. Г. Тихановская уже ее получила. В ходе визита в Вашингтон к ней вышел Байден, тепло ее поприветствовал, а на прощанье подарил пакет с выпечкой, о чем С. Г. Тихановская рассказывала с нескрываемым восторгом.

Первое, что пришло на ум ее критикам, была сказка А. П. Гайдара – "Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется". Хотя варенья в Вашингтоне не выдали, внешнее сходство налицо. Но только внешнее. Оно не объясняет чудесного подъема сил, испытанного С. Г. Тихановской от выпечки. Более правильным тут было бы обращение к творчеству не А. П. Гайдара, а Д. Р. Толкиена. Во "Властелине колец" благодетельные эльфы вручили Братству Кольца на дорогу чудесную выпечку – лембас или путлибы (не путать с сислибами). Она "Выглядит как тонкая коричневая лепёшка, кремовая внутри. Человек, съевший один путлиб утром, проголодается только к вечеру, да и то если будет весь день работать. Вкус у путлиба замечательный. Если его не ломать, он будет свежим даже через несколько недель пути". Причем прислужники темных сил кушать путлибы не в состоянии – их от них корежит.

У католика Толкина тут явная аллюзия на Св. Дары – путлибы, они же облатки, производящие именно такое действие. На верных целебное, на злых – губительное. "Давно усопших мертвых извергает ад, в Господней Плоти обретая рвотное".

Встреча Тихановской и Байдена прошла «в теплой и дружественной атмосфере, несмотря на непродолжительность» Фото: REUTERS

Демократическое братство на киевском Майдане некогда испытало чудесный прилив сил от путлибов, розданных эльфийской принцессой Нудельман, теперь то же действие будет и от выпечки, переданной владыкой эльфов Байденом.

Хотя А. Г. Лукашенко по принципу "куда конь с копытом, туда и рак с клешней" вообразил себя эльфийским персонажем и тоже распорядился снабдить оппозицию путлибами. "Если там уж действительно с печеньем проблемы, Роман (премьер-министр Белоруссии Головченко), надо отправить несколько пачек", -- сказал Лукашенко. Но непонятно, полномочен ли Александр Григорьевич причащать активистов Св. Дарами.

Впрочем, даже если укрепленная чудесной выпечкой С. Г. Тихановская все-таки свергнет тирана, его этим не устрашить – он заранее готовится уже к другому поприщу. "Никакой я не историк и не аграрий. Я самый страшный приверженец природы. Вот если бы надо было какую-то партию возглавить на Западе, партию "Зеленых" я бы возглавил. Искренне. Которая защищает природу", -- сообщил А. Г. Лукашенко в беседе с М. В. Ковальчуком.

Очевидно, Лукашенко прослышал, что в ФРГ, где в сентябре предстоят выборы в бундестаг, наблюдается проблемы с руководством партии "Зеленые – Союз-90". Выдвинутая в лидеры активистка Анналене Бербок слаба, глупа и ни с чем не справляется. Тогда как немцам нужен истинный грюненфюрер, страшный приверженец природы –

"Мне вас жалко,

Вы сгинете вконец.

Но у меня есть палка,

И я вам всем отец" –

Природолюбивые немцы несомненно изберут А.Г.Лукашенко рейхскацлером.

Литве не хватило колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией. Фото: Министерство обороны Литвы

Другой восточноевропейский лидер, В. А. Зеленский все же оказался гораздо более удачлив, чем его воспетый А. А. Галичем предшественник Клим Петрович Коломийцев. Клим Петрович добивался, чтобы его цеху присвоили звание "Цеха коммунистического труда", мотивируя это тем, что "Мы ж работаем на весь наш соцлагерь, мы ж продукцию даем на отлично!". Дошел до самой до Старой площади, но перестраховщики так и не удовлетворили его пожелание –

"Ну, а вздумается вашему цеху,

Скажем -- встать на юбилейную вахту?

Представляешь сам, какую оценку

Би-Би-Си дадут подобному факту?!".

Ибо передовой цех производит колючую проволоку. Видя такой саботаж, Клим Петрович плюнул и ушел в запой.

Теперь В. А. Зеленский распорядился оказать Литве братскую помощь в виде 500 км колючей проволоки, чтобы обезопасить ее границы от сиро-иракских беженцев, а также чеченских гомосексуалистов -- все стремятся попасть в ЕС. Ибо теперь времена совсем другие, и можно не опасаться того, какую оценку Би-Би-Си дадут подобному факту. Если дадут, то самую положительную.

Рылов является страстным котолюбом, содержащим у себя дома семь котиков Фото: REUTERS

Но не ко всем относятся с такой терпимостью и пониманием. Славный пловец и победитель Олимпийских игр, полицейский патрульно постовой службы города Лобня (а выражаясь по-нашему скрепно: околоточный надзиратель) Е. М. Рылов, получил от МОК строгий запрет являться на церемонию награждения медалями в санитарной маске с изображением котика. "Спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета, а маска с кошкой не является частью официальной формы ОКР", -- сообщил МОК. Учреждение Томаса Баха не приняло во внимание даже то, что околоточный Рылов является страстным котолюбом, содержащим у себя дома семь котиков.

Вообще-то форма национального олимпийского комитета не включает в себя маску, ношение которой вызвано нынешними (надеемся, что временными) скорбными обстоятельствами. Тем самым маска может иметь любую раскраску и расцветку, кроме грубо оскорбляющей общественную нравственность – но что же оскорбительного в котике? Будь Рылов присяжным правозащитником, он мог бы вступить в долгую кляузную тяжбу с МОК. Но поскольку он всего лишь околоточный, т. е. существо кроткое и смиренное, он безропотно подчинился противоправному требованию.