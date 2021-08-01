Павел Воля — о первом времени в Москве: «На метро поехать было не на что. Пачка пельменей была на два дня»

Павел Воля пришел в кулинарный ютуб-проект «Дерзкая готовка», чтобы поговорить по душам. Фото: стоп-кадр видео

Комик Павел Воля — это не только «разогревающий» резидент Comedy Club. Он ведет шоу «Импровизация», Comedy Баттл, «Двое на миллион». Как ни странно, стройный шоумен довольно редко дает интервью, а в Youtube чуть ли не единственный, кто еще не завел собственное шоу. Исключение Павел сделал для жены — и пришел в кулинарный ютуб-проект «Дерзкая готовка», чтобы поговорить по душам на кухне.

ПРО ДЕТСТВО

Стройный шоумен довольно редко дает интервью. Фото: стоп-кадр видео

«Я вспоминаю двор на улице 8 марта, где мы жили. И собаку. Овчарку. У нас в доме жил милиционер. Мы звали его Семен. Прям такой дядя Степа — статный, двухметровый, без живота, в мундире. Жил в двухкомнатной квартире, очень честный. У него была овчарка Найда. Я никогда не видел, чтоб он на нее кричал. Но именно эта собака воспитала его девочек: пока папа был на службе, она провожала их до школы, катала их на горке, буквально помогала им забираться по лестницу, подталкивая носом. А потом спускалась носом принимала, чтобы они не упали с горки. А еще она ходила в магазин — ей в сумку клали деньги и записку, все знали, что это пришла Найда, и надо ее обслужить»

ПРО ОТЦА

«Отец всегда много работал, но такого, что я не чувствовал, что его нет рядом, никогда не было. Отец говорил одно слово — и по нему все становилось понятно. Он никому никогда не угрожал. Один раз шлепнул меня ремнем, мне было лет 13. И было за что! Мы просто скоты. Украли со стройки скобы, которые использовались для креплений»

ПРО ДЕТЕЙ

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой Роберт родился в мае 2013 года в Майами. Фото: Instagram

«У наших детей есть общий друг — немец. Взрослый. Который подкинул им новое словечко: звучит как «хватчкоп». Переводится как хулиганство. Честно, думаю в детстве у нас оно было на запредельном уровне. Без тормозов. А-а-а-а-а! Можно все!»

ПРО ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

«Мой первый большой гонорар? Его еще не было. Все жопятся. А когда я переехал в Москву...надо вспомнить. Мы с мамой вообще часто приезжали — продуктов (в Пензе) не было. Ни колбасы, ни бананов. Мама брала меня с собой, чтобы в шесть утра занять очередь в магазин: мама бежит в один отдел, я в другой. Все, что успеваешь набрать, покупаешь на кассе и увозишь домой. Впечатления от Москвы? Какая большая! Какая красивая! Влюбился в Тверскую. Могу ходить по ней сколько угодно. Первую квартиру снял за 200 долларов на метро «Динамо». Ходил пешком, потому что на метро проехать не мог себе позволить. Пачка пельменей на два дня»

ПРО «НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ»

«Я в Comedy Club делал монолог про звезд с творческими псевдонимами. И у этого монолога не было концовки. И чтобы не придумывать концовку, я объявил: «Ну и я, прощаясь с вами, назову свое настоящее имя и фамилию: с вами был Павел Добровольский. Ладно, настоящее имя — Денис. Денис Добровольский. И все! У всех лопнули пуканы: «Денис! Он Денис!». Я подумал: люди, ну вы же смотрите юмористическую передачу! Расслабьтесь, это шутка»

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