«Не могу торговать отношениями и жить в стиле Ольги Бузовой»: Виктория Боня рассказала о своём любимом мужчине

Виктория Боня рассказала о возлюбленном.

Виктория Боня после расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом долгое время оставалась одна. 42-летняя модель, живущая в Монако, то и дело жаловалась поклонникам на одиночество и говорила, что у нее не складывается с мужчинами. Но сегодня в жизни телеведущей, похоже, вновь наступила светлая полоса. Виктория призналась, что у нее появился возлюбленный. Но рассказывать о нем, а тем более показывать его на публике она не собирается.

Отвечая на вопрос журналистов о своей личной жизни, Боня вспомнила свою бывшую коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову. Каждые отношения поющей телеведущей в подробностях становились известны подписчикам ее Инстаграма - сначала брак с футболистом Дмитрием Тарасовым, затем роман с блогером Давидом Манукяном. Виктория говорит, что она не готова делиться личными отношениями ради лайков в соцсетях в таких масштабах, как это делает Ольга.

- Торговать своими отношениями — не про меня. Я не могу жить в стиле Ольги Бузовой. Скажу вам так: я не одна, но показывать, с кем я точно не буду, - заявила Боня в интервью «Собеседнику».

По словам Бони, она вообще редко говорит о личной жизни с мало знакомыми людьми. Даже об отце своей дочери старается лишний раз не упоминать.

- Я из первых уст о своих отношениях говорила очень редко, даже фотосессии с отцом моей дочери мы делали потому, что так нужно было, чтобы люди понимали, что все хорошо, - рассказала Виктория.

С гражданским мужем Алексом Смерфитом Боня прожила семь лет, у них родилась дочь Анджелина. Фото: Инстаграм.

С гражданским мужем Алексом Смерфитом Боня прожила семь лет, у них родилась дочь Анджелина. Но в 2017 году они разошлись, оставшись в хороших отношениях. Сейчас Виктория вместе с девятилетней Анджелиной обосновалась в Монако, поближе к Алексу. Последние годы Смерфит боролся с болезнью Лайма, и Виктории хотелось, чтобы дочь в этот трудный момент была рядом с отцом. Она не раз говорила, что тепло общается с бывшим мужем, проводит с ним праздники и выходные.

Несмотря на уверения Виктории в том, что она старается не рассказывать о личном, она все-таки поведала публике о своем недавнем неудачном романе. Летом 2020 года европейские СМИ написали об отношениях телеведущей с известным теннисистом Григорием Димитровым, бывшим женихом теннисистки Марии Шараповой. Как оказалось, они начали встречаться летом 2019 года и были вместе почти год. Как и Боня, Григор Димитров сейчас живет в Монако. Их познакомили общие друзья. Вика была старше теннисиста на 12 лет, но это не помешало их отношениям. Симпатичный болгарин свел Викторию с ума своим обаянием.

Для спортсмена с репутацией Казановы эти отношения наверняка были просто одним из эпизодов в его богатой личной жизни. Виктория же отнеслась к их роману очень серьезно. Она испытывала к Димитрову искренние чувства. Спустя восемь месяцев отношений между телеведущей и спортсменом произошел серьезный разговор.

- В какой-то момент я сказала ему, что хочу семью и детей. Мне 41 год, и это как раз тот возраст, когда я еще могу родить второго ребенка. И он сказал, что тоже хочет и готов. А через месяц я узнала, что он встречается с другой девушкой, - призналась Боня в интервью для платформы Premier.

Последний неудачный роман у Бони был с болгарским теннисистом Григорович Димитровым. Фото: Инстаграм.

По словам Бони, предательство возлюбленного стало для нее настоящим ударом.

- Тогда я пережила самый ужасный шок в жизни. Предательство большими буквами, в большом объеме. Но я сказала себе: если эти двое обрели счастье благодаря тому, что я пережила несчастье, то дай Бог им на века всего наилучшего, - рассказала Боня.

Видимо, эти отношения стали для Виктории настолько горьким опытом, что теперь она не хочет рассказывать о своём новом избраннике. А, возможно, их отношения просто еще не вышли на такой серьезный уровень, чтобы о них можно было заявлять во всеуслышание.