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Политика1 августа 2021 17:10

В Россию на учения "Индра-2021" прилетела рота индийских военнослужащих

Они будут изучать тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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В Россию прилетели индийские военнослужащие

В Россию прилетели индийские военнослужащие

Фото: Министерство обороны РФ

Казаки с шашками, а казачки с хлебом и солью встречали в международном волгоградском аэропорте "Гумрак" бойцов в необычной камуфлированной форме. Некоторые были, как и полагается сикхам в высоких тюрбанах.

- Прибыла группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии, которые примут участие в совместном российско-индийском учении сухопутных войск "Индра-2021", - пояснил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Гостей встречали хлебом-солью

Гостей встречали хлебом-солью

Фото: Министерство обороны РФ

Из аэропорта индийские военнослужащие отправились в полевой лагерь на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области, где с 1 августа по 13 августа текущего года пройдет учение "Индра-2021".

По информации Минобороны России в нем примут участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии.

Индийские военнослужащие будут изучать тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований

Индийские военнослужащие будут изучать тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований

Фото: Министерство обороны РФ

Гости будут изучать тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, силы и средства по борьбе с терроризмом.

Военные из Индии прибыли на учения "Индра-2021"

Военные из Индии прибыли на учения "Индра-2021"

Фото: Министерство обороны РФ

В Волгоград прибыли военнослужащие Вооруженных сил Индии для участия в международном учении «Индра-2021»
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