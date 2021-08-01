В Россию на учения "Индра-2021" прилетела рота индийских военнослужащих

В Россию прилетели индийские военнослужащие Фото: Министерство обороны РФ

Казаки с шашками, а казачки с хлебом и солью встречали в международном волгоградском аэропорте "Гумрак" бойцов в необычной камуфлированной форме. Некоторые были, как и полагается сикхам в высоких тюрбанах.

- Прибыла группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии, которые примут участие в совместном российско-индийском учении сухопутных войск "Индра-2021", - пояснил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Гостей встречали хлебом-солью Фото: Министерство обороны РФ

Из аэропорта индийские военнослужащие отправились в полевой лагерь на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области, где с 1 августа по 13 августа текущего года пройдет учение "Индра-2021".

По информации Минобороны России в нем примут участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии.

Индийские военнослужащие будут изучать тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований Фото: Министерство обороны РФ

Гости будут изучать тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, силы и средства по борьбе с терроризмом.