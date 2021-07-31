Базилик – вкусный помощник при стрессе

Базилик – ароматное растение семейства яснотковых родом из Азии.

Полезные свойства растения обусловлены его химическим составом. В листьях содержится большое количество эфирного масла, которое придает базилику специфический вкус и пряный аромат. В состав эфирного масла входят такие ароматные и полезные вещества, как метилхавикол, линалоол, эвгенол, камфора. Стебли и листья базилика содержат множество дубильных веществ. Большое количество минералов и витаминов (каротин, аскорбиновая кислота, рибофлавин, ниацин и рутин) оказывают положительное воздействие на организм человека.

Эфирное масло растения используется для заживления ран и порезов, поскольку обладает бактерицидным действием. Его применяют для лечения инфекционных и вирусных заболеваний дыхательных путей и снятия различных спазмов. Соком листьев и молодых побегов базилика лечат различные грибковые поражения кожных покровов. Водные вытяжки из базилика используют при гастрите, пищевых отравлениях и коликах.

Каким бывает базилик

Существует несколько видов базилика. У нас чаще всего продают базилик душистый, или базилик обыкновенный, его листья гладкие.

Но есть также базилик священный (известный как тулси, или туласи) – многолетнее травянистое растение родом из Индии. Листья базилика священного имеют зеленый или фиолетовый цвет, однако стебель, листья и чашечки покрыты волосками.

Индусы считают базилик вторым после лотоса священным растением, применяют его в аюрведической медицине. Туласи не обладает сильным ароматом лакрицы или аниса, характерным для душистого базилика, его аромат больше напоминает гвоздику.

В течение сотен лет базилик священный широко использовался в Юго-Восточной Азии. Сегодня его применяют и на Западе, так как появляется все больше информации о присущих растению полезных свойствах. В настоящее время базилик священный представлен на рынке в виде эфирного масла, биологически активной добавки (капсул, таблеток) и чайного напитка.

Какие полезные свойства у базилика священного

Туласи помогает справиться со стрессом. Он хорошо известен своими адаптогенными свойствами, которые могут помочь человеческому организму приспособиться к стрессовой среде. В исследованиях на животных было обнаружено, что святой базилик содержит окимозиды и оцимарин – два соединения, которые обладают антистрессорными свойствами.

Базилик священный благотворно влияет на иммунную систему. Он обладает мощным антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Исследование показало, что базилик священный повышает эффективность цитокинов и иммунных клеток, усиливая иммунные реакции.

Базилик священный может оказывать гепатопротекторный эффект за счет мембраностабилизирующих свойств. Исследования на животных продемонстрировали улучшение состояния печени при использовании тулси.

Согласно ряду исследований базилик обладает обезболивающими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Это может помочь облегчить артрит и боль в суставах.

Некоторые исследования демонстрируют, что базилик священный улучшает состояние людей, страдающих сахарным диабетом, помогая контролировать вес и холестерин, а также регулируя содержание инсулина в крови.

Древние практики аюрведы использовали святой базилик при заболеваниях желудка. Современные исследования на животных подтвердили эффективность масла базилика при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Помните, что состояние здоровья нельзя улучшить только применяя биологически активные добавки. Важно внедрять в свою жизнь стратегии здорового образа жизни, такие как оптимизация рациона, соблюдение режима регулярных упражнений и сведение к минимуму неблагоприятного воздействия окружающей среды.