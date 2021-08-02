Анекдоты: Гонка вооружений - это когда ты купил дрель, а сосед, сволочь, перфоратор

- Степа, а вот у меня жена утверждает, что сыроедение очень полезно для здоровья.
- Эх, Вася, моя тоже готовить не умеет...
Я чего-то не пойму мужской логики. Как девушка за рулем, так, значит, «обезьяна гранатой», а как продавать машину, так сразу «состояние идеальное, ездила девушка».
Чтобы лихачи не вылетали на встречку, на Садовом кольце предлагают установить отбойники
31 декабря:
- Мне четыре вискаря по 0,7, икры и говядины для стейков килограмма три.
3 января:
- В смысле, соль по 12 рублей?! 10.20 же было!
Что ни говорите, а телевидение потеряло былую силу.
Каких-то 30 лет назад Чумак с Кашпировским вакцинировали бы 100% населения России за пару сеансов.
Правда ли, что после коронавируса люди глупеют
Приходит мужик к врачу, рассказывает:
- Доктор, я совсем замучился. Ложусь спать, а мне кажется, что под кроватью кто-то есть. Лезу под кровать, смотрю внимательно и тут чую, что кто-то на моей кровати лежит. Вылезаю из-под кровати, наверху никого нет, ложусь, чувствую - все-таки кто-то есть под кроватью. И так всю ночь.
- Да, - говорит врач, - есть такой сложный синдром. Будем вас интенсивно лечить, месяца два-три. Берем мы, правда, дорого, но, скорее всего, вылечим.
- Ладно, - говорит мужик, - подумаю.
И больше не пришел. Через месяц его врач случайно на улице встречает, спрашивает, как дела. Тот говорит:
- А меня сосед за бутылку вылечил.
- Это как?
- Да выпили мы с ним, он мне и говорит: отпили ты на xpен ножки у кровати.
Гонка вооружений - это когда ты купил дрель, а сосед, сволочь, перфоратор.
- Изя, скажите мне, как патриот патриоту: вы что будете покупать к новогоднему столу? Российское, но шампанское? Или таки французское, но игристое?
Я сводил своего чихуа-хуа на конкурс «Самый уродливый кобель» и взял первое место!
Чихуа-хуа - третье.
Похитили бандиты мужика. Притащили его на озеро, опускают головой в воду и спрашивают:
- Доллары есть?
- Нет.
- Евро есть?
- Нет.
- Рубли есть?
- Мужики, вы или поглубже опускайте, или дольше держите - ни хрена не видно же!
- Почему вы такой медленный?! Вы хоть что-нибудь умеете делать быстро?!
- Да! Я быстро устаю!