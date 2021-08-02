Анекдоты: Гонка вооружений - это когда ты купил дрель, а сосед, сволочь, перфоратор

- Степа, а вот у меня жена утверждает, что сыроедение очень полезно для здоровья.

- Эх, Вася, моя тоже готовить не умеет...

***

Я чего-то не пойму мужской логики. Как девушка за рулем, так, значит, «обезьяна гранатой», а как продавать машину, так сразу «состояние идеальное, ездила девушка».

Чтобы лихачи не вылетали на встречку, на Садовом кольце предлагают установить отбойники

***

31 декабря:

- Мне четыре вискаря по 0,7, икры и говядины для стейков килограмма три.

3 января:

- В смысле, соль по 12 рублей?! 10.20 же было!

***

Что ни говорите, а телевидение потеряло былую силу.

Каких-то 30 лет назад Чумак с Кашпировским вакцинировали бы 100% населения России за пару сеансов.

Правда ли, что после коронавируса люди глупеют

***

Приходит мужик к врачу, рассказывает:

- Доктор, я совсем замучился. Ложусь спать, а мне кажется, что под кроватью кто-то есть. Лезу под кровать, смотрю внимательно и тут чую, что кто-то на моей кровати лежит. Вылезаю из-под кровати, наверху никого нет, ложусь, чувствую - все-таки кто-то есть под кроватью. И так всю ночь.

- Да, - говорит врач, - есть такой сложный синдром. Будем вас интенсивно лечить, месяца два-три. Берем мы, правда, дорого, но, скорее всего, вылечим.

- Ладно, - говорит мужик, - подумаю.

И больше не пришел. Через месяц его врач случайно на улице встречает, спрашивает, как дела. Тот говорит:

- А меня сосед за бутылку вылечил.

- Это как?

- Да выпили мы с ним, он мне и говорит: отпили ты на xpен ножки у кровати.

***

Гонка вооружений - это когда ты купил дрель, а сосед, сволочь, перфоратор.

***

- Изя, скажите мне, как патриот патриоту: вы что будете покупать к новогоднему столу? Российское, но шампанское? Или таки французское, но игристое?

***

Я сводил своего чихуа-хуа на конкурс «Самый уродливый кобель» и взял первое место!

Чихуа-хуа - третье.

***

Похитили бандиты мужика. Притащили его на озеро, опускают головой в воду и спрашивают:

- Доллары есть?

- Нет.

- Евро есть?

- Нет.

- Рубли есть?

- Мужики, вы или поглубже опускайте, или дольше держите - ни хрена не видно же!

***

- Почему вы такой медленный?! Вы хоть что-нибудь умеете делать быстро?!

- Да! Я быстро устаю!