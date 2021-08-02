Новой звездой соцсетей стала гример, работающая в морге

Жизнерадостная девушка, работающая в морге стала звездой Тик-тока Фото: Кадр видео

Молодая американка Эйлин Холлис работает в похоронном бюро. В социальных сетях Tiktok и Instagram, где на нее подписано более 600 тысяч человек, она рассказывает о своей малоизвестной и для многих малоприятной профессии гримера морга и развеивает мифы о ней.

Эйлин вовсе не похожа на зловещего гробовщика, какое зачастую рисует воображение. Она милая и улыбчивая, и, глядя на нее, не скажешь, что каждый день она видит мертвые тела, которые прихорашивает для похорон.

«Если вдруг ты умрешь в 80 лет, и тебе захочется готический макияж, то будьте уверены, я смогу его сделать, - говорит Эйлин Холлис. – Мы можем даже пирсинг организовать и сигареты в рот положить, было бы желание».

Так, например, она показывает на видео тюбик синей краски и объясняет, что покрасить волосы в этот цвет было предсмертным желанием одной пожилой женщины.

- А мечты надо исполнять, - пожимает плечами Эйлин.

Она также пытается опровергнуть некоторые мифы о своей работе.

«Есть люди, которые болтают невесть что, например, что мы, для того, чтобы уложить человека в гроб, можем ему и челюсть сломать, и руку, лишь бы он влез в него, - делится Эйлин. – Но это не так, не переживайте, у нас есть гробы всех размеров».

В комментариях подписчики часто спрашивают женщину, почему она весело рассказывает о том, о чем некоторые не то, что говорить, но и думать боятся. Эйлин отвечает просто: ее цель – остановить демонизацию смерти и связанных с похоронами процедур.

- Не бойтесь говорить об этом, - говорит Эйлин Холлис. – Смерть нас объединяет. Признайте этот страх и говорите о нем.

Она признает, что на работу в похоронное бюро пошла не от хорошей жизни: у нее есть маленький ребенок, о котором необходимо заботиться, передает FranceInfo.

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