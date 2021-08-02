В Балашихе первоклассницу госпитализировали с тяжелым ранением канцелярским карандашом

Школьницу госпитализировали после ранения карандашом. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Это произошло несколько дней назад в подмосковной Балашихе на улице Пионерской. Семилетняя Настя (имя изменено) играла в своей комнате. В этом году девочка закончила первый класс и наслаждалась своими первыми летними каникулами. Родители ребёнка были заняты своими делами, когда услышали громкий крик из комнаты дочери. Они поспешили к ней. Настя лежала на полу и держалась руками за живот, а одежда девочки была вся в крови. Сразу понять, что случилось родители не смогли, лишь получше рассмотрев рану, они заметили, что из живота дочери торчит канцелярский карандаш. Мама постаралась успокоить девочку, а отец стал звонить в скорую помощь.

— Бригадой скорой помощи из квартиры в микрорайоне Железнодорожном была госпитализирована несовершеннолетняя ученица первого класса с проникающим колотым ранением брюшной полости, которое по неосторожности причинила себе карандашом во время игры, — сообщил источник kp.ru

О случившемся медики сообщили в полицию, теперь по данному факту будет проводиться проверка.

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