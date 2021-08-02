В Москве задержанного за мелкое хулиганство госпитализировали из отдела полиции с множественными переломами черепа

В данный момент пострадавший находится в больнице, а проверка ещё продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в отдел полиции по Бескудниковскому району доставили 51-летнего мужчину. Анатолий (имя изменено) был задержан патрульными за мелкое хулиганство недалеко от пункта полиции. Его привезли в отдел, чтобы составить протокол и выписать штраф, наказание ему грозило небольшое — от 500 до 1 000 рублей. После чего нарушителя должны были отпустить домой. Но вместо этого, через некоторое время после задержания, из отдела полиции Анатолия госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными переломами.

— 51-летний мужчина был доставлен из ОМВД по Бескудниковскому району в ГКБ им. С.П. Боткина, где ему установлен диагноз: тяжёлые сочетанные травмы, открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы основания, свода и лицевого отдела черепа, — сообщил источник kp.ru

О случившемся доложили начальству, Следственный комитет начал проверку в отношении дежуривших в тот вечер сотрудников отдела полиции. По их словам, задержанный сам споткнулся и упал на лестнице, ведущей со второго этажа на первый. И все травмы он получил во время падения. В данный момент пострадавший находится в больнице, а проверка ещё продолжается.

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