«Часы начали тикать»: США отделяют от дефолта несколько месяцев

Соединенные Штаты ждет технический дефолт. Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты столкнулись с лимитом, который ограничивает возможность властей набирать новые кредиты. Конгресс приостановил действие этой красной черты в августе 2019-го, развязав федеральному правительству руки. Но теперь лимит снова начал действовать, и это грозит США серьезными проблемами. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Американские законодатели в 2019-м году установили властям лимит: брать в долг можно не больше 22 трлн долларов. Правда, сейчас к этой сумме надо прибавить еще накопившиеся с позапрошлого года долги, так что теперь потолок составляет 28,5 трлн. Решение о заморозке принимали это еще до пандемии, а с тех пор правительство потратилось на всеобщую вакцинацию, поддержку бизнеса и людей. Так что сейчас Америка должна своим кредиторам чуть меньше 28,5 трлн долларов — это значит, что больше брать в долг правительство не сможет.

По сути, если сейчас ничего не изменить, Соединенные Штаты ждет технический дефолт. Да-да, примерно как в России в 1998 году.

- Часы начали тикать, - так образно описал возвращение порога госдолга старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Дэвид Уилкокс. - Конгрессменам нужно понять, что пора садиться за стол переговоров.

Правда, сенаторы не торопятся урегулировать вопрос. Сейчас у парламентариев пора каникул, так что до осени вряд ли что-то удастся сделать. При этом председатель бюджетного комитета Палаты представителей Джон Ярмут откровенно признался журналистам, что конкретного плана по этой ситуации у него нет. В обеих палатах небольшое большинство у демократов, но, вероятно, ради того, чтобы избежать госдолга, придется договариваться и с республиканцами. А это значит — перекраивать бюджет. Очевидно, ближайшие пару месяцев угроза технического дефолта будет висеть над США и тянуть вниз курс национальной валюты.

Пока же чиновники министерства финансов должны полагаться на имеющуюся в их распоряжении наличность (около 450 млрд долларов) и придумывать что-то экстраординарное: голь на выдумки хитра. По информации Bloomberg, Минфин перешел на такое «осадное» положение с пятницы 30 июля.

Чтобы договориться и либо поднять потолок госдолга, либо снова его отменить, у американских депутатов и чиновников есть время до октября или ноября. Дальше — дефолт, когда страна просто не сможет исполнять обязательства по своим долгам. Впрочем, никто не думает, что до такого дойдет: потолок госдолга часто используют республиканцы и демократы, чтобы выторговать важные для себя статьи в бюджете.

Вот и сейчас, скорее всего, договорятся. Потому что иначе — крах экономики страны.