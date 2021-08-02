Отделить воду от масла: два крупных агропромышленных холдинга претендуют на строительство завода на западе Оренбургской области

Фото: пресс-служба НМЖК

Уникальное для России явление! Сразу два крупных инвестора – «Астон» из Ростова-на-Дону и Нижегородский масложировой комбинат - бьются за возможность построить завод по переработке подсолнечника на западе Оренбургской области. Город Бузулук в предвкушении: десятки миллиардов инвестиций, миллиардные отчисления налогов в бюджеты, сотни рабочих мест… Однако проблема в том, что лишь один из инвесторов останется в городе. Кому отдаст предпочтение руководство региона: самому выгодному или самому прыткому?

САМЫЙ КРУПНЫЙ В РОССИИ

Почему сошелся клином белый свет на Бузулуке? Город располагается на западе Оренбургской области в окружении большого количества аграриев, в том числе из соседних Самарской и Саратовской областей, которые выращивают подсолнечник. Не удивительно, что сразу две крупных компании решили использовать конкурентные преимущества города для организации переработки масличных культур. ГК «Нижегородский масложировой комбинат» (НМЖК) и ГК «Астон» подали в Правительство региона заявки на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта.

Фото: пресс-служба НМЖК

«Астон» — «темная лошадка» для Оренбуржья. А НМЖК в области знают хорошо. Нижегородцы пришли в регион в 2003 году, в 2012-м начали строительство современного маслоэкстракционного завода в Сорочинске, который был успешно запущен в 2015 году.

«Более пяти лет НМЖК реализует долгосрочные программы с фермерскими хозяйствами региона, мы поддерживаем почти тысячу хозяйств по всей области, - рассказал «Ленте.ру» генеральный директор группы компаний НМЖК Алексей Масленников. - Во многом благодаря нам Оренбургская область вышла в лидеры в России по объему производства высокоолеинового масла. На сегодняшний день мы вложили уже больше 10 миллиардов рублей в создание в регионе интегрированного производственно-логистического кластера Сорочинск-Бузулук».

Следующий этап для НМЖК – строительство нового завода в Бузулуке. Таким образом кластер Сорочинск-Бузулук станет самым крупным в России интегрированным комплексом по глубокой переработке подсолнечника и других масличных культур.

ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН

Посмотрим ключевые параметры инвестпроектов. Заявки «Астона» и НМЖК лишь на первый взгляд похожи…

Фото: пресс-служба НМЖК

«Если "Астон" вкладывает 10,3 млрд руб. инвестиций, то нижегородская компания 23,4 млрд. руб., - сообщают «Новые известия». - То же самое касается и ожидаемых налоговых выплат. НМЖК планирует отчислять в бюджет по 2 млрд рублей в год, Астон – 1 млрд рублей. НМЖК утверждает, что создаст 520 рабочих мест, причем откроет центр профессиональной переподготовки и обещает более высокие зарплаты, так как выпуск готовой продукции – масла, майонезов — это высокотехнологичное пищевое производство и требует высококвалифицированных специалистов. «Астон» заявляет о создании 319 рабочих мест.

Причем, дело не только в цифрах. Помимо организации переработки масличных культур НМЖК готов организовать производство фасованного растительного масла, соусов и майонезов под местным брендом, который будет продаваться по всей России.

Казалось бы, все очевидно… Но пока проекты идут «ноздря в ноздрю».

БОРЬБА В МАСЛЕ

«19 июля специальная комиссия единогласно проголосовала за проект НМЖК и направила его на рассмотрение Инвестиционного совета Оренбургской области. Несколькими днями ранее аналогичное решение было принято и по проекту «Астон», - сообщает сетевое издание Infox.ru.

Фото: пресс-служба НМЖК

Однако в июне руководство «Астона» подписали с правительством области меморандум о намерениях о строительстве комплекса. Документ рамочный, ни к чему не обязывающий. Но руководство региона оказалось в непростой ситуации: пообещав участок одному инвестору, они столкнулись с более заманчивым предложением другого. Причем, раздать «всем сестрам по серьгам» - пойти на встречу сразу обоим инвесторам - не получится: сырья в регионе хватит только на один завод.

Как видим, оба проекта хороши. Думаем, властям региона необходимо рассмотреть их вместе, на конкурентной основе, сравнивая их социальный и экономический эффекты. Логично выбрать проект, который принесет больше пользы экономике и жителям Оренбургской области. Да и процедура выбора должна быть прозрачной, конкурентной, чтобы потом не было кривотолков, что региональные власти подыгрывали одной из сторон.

Как власти собираются выбирать инвестора? «Комсомольская правда» направила запрос в пресс-службу губернатора Оренбургской области, где наше письмо передали в Министерство экономического развития региона. Ответ обещают подготовить «в установленные законом сроки». Подождем…