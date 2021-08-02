Глеб Кащеев, Алекс Д и Наталья Мур: Как три начинающих писателя стали авторами бестселлеров, и почему вы можете также!

Берите пример с успешных независимых авторов и спешите отправить свою работу на “Электронную букву” - 2021” до 6 августа

Всегда мечтали стать известным писателем? Слава и успех не так далеки, как кажется. Успейте рассказать о своем литературном таланте, до 6 августа отправив заявку на “Электронную букву” - 2021, — первую в России премию в области электронных и аудиокниг. Проект, созданный группой компаний «ЛитРес», поддерживает независимых писателей и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе. В этом году лучшие голоса и произведения выберут Ольга Шелест, Дарья Донцова, Михаил Козырев, Сергей Чонишвили, Александр Цыпкин и другие популярные деятели культуры, а общий призовой фонд премии составит около 19 млн рублей!

Все еще не можете решиться опубликовать свои труды и стать популярным? Почитайте головокружительные истории успеха трех независимых писателей, которые смогли. Заряд мотивации обеспечен!

Глеб Кащеев

Выпускник МГУ и физик-ядерщик по специальности сменил несколько профессий, пока не остановил свой выбор на писательстве. Сегодня Глеб Кащеев — популярный автор, победитель конкурса «Новая детская книга-2020» в номинациях «Лучшая книга» и «Выбор Мира Фантастики», конкурса «Электронная буква-2020» в номинации «Лучшее описание вымышленной Вселенной». Глеб пробовал себя в качестве автора бизнес-книг (“От спама до любви. Как email-рассылки, мессенджеры и соцсети могут стать ключом к сердцу клиента”), а сейчас пишет на стыке мистики и фантастики в жанре Young Adult. Его наиболее известные романы — “Живые отражения: Красная королева”, “Лабрис”, “Боги, которые играют в игры” — завоевали сердца тысяч поклонников. Все благодаря стройному слогу, лихо закрученному сюжету и смелым героям, чьи фантастические приключения не могут не увлекать.

Наталья Мар

Писательница из Ярославля начала придумывать приключенческие истории еще в школе. Однажды на уроке биологии она в красках изложила версию происхождения стрекоз от лягушек, а учительница всерьёз посоветовала ей сочинять романы. Сегодня Наталья Мар — автор авантюрных фантастических книг с захватывающим сюжетом, удивительными мирами и героями. В 2018 году писательница дебютировала с первым романом дилогии “Железный Аспид”, вторая часть которой вышла в 2019 году. Сюжет строится вокруг космических приключений робота-андроида Эйдена и девочки Самины. Киборги, роботы, летающие машины, люди-насекомые и, конечно, любовь, нитью проходящая через все повествование. Роман вызвал у читателей бурный интерес. Ведь сценарий взаимоотношений робота и человека буквально обречен на успех. Вторая по популярности книга Натальи Мар — “Либеллофобия”. И тут тоже — магическая история противостояния, но уже между людьми и пауками. Интересно, что автор в своих романах будто стирает грань между добром и злом, оставляя за читателем право самому определиться в намерениях героев.

Алекс Д

О личной жизни популярного писателя практически ничего не известно. Мало того, даже настоящие имя и фамилию автор предпочел скрыть. Но в одном мы уверены наверняка, профессиональный путь Алекса Д. сравним со стремительным вертикальным взлетом сверхзвукового самолета. Судите сами: за достаточно короткий промежуток времени никому не известный писатель вырос до мастера современного любовного романа. Уже в 2019 году он получил премию “Электронная буква” в номинации “Бестселлер”, а в 2020 — его книга “Выжившая” стала настоящим хитом продаж и собрала немало восторженных откликов. Все дело в таланте писателя показать любовь такой, какая она есть: на страницах книг Алекса Д вас ждут все грани чувств, а его герои – обычные люди, которые с неподдельной страстью ищут свой путь, хотят любить и быть любимыми. На данный момент на счету автора уже более 60 успешных книг, и на достигнутом он останавливаться не собирается.

Берите пример с успешных независимых авторов и спешите отправить свою работу на “Электронную букву” - 2021” до 6 августа. Главными номинациями, как и в прошлом году, станут «Лучшее произведение» и «Лучший голос». Также будут вручены призы в 14 специальных номинациях. Шанс есть у каждого!