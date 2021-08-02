Пранкеру, который сымитировал «приступ» коронавируса в метро Москвы, вынесли приговор

Караматулло Джаборова накажут за пранк по всей строгости закона. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

2 августа в Москве вынесли приговор Караматулло Джаборову. За имитацию «приступа» коронавируса в столичной подземке его приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии общего режима. Об этом kp.ru сообщил адвокат молодого человека Роман Шахманов.

— В СИЗО Караматулло находится с февраля 2020 года. Один день в изоляторе засчитывают за полтора дня в колонии общего режима. Получается, мой клиент уже отбыл 2 года 3 месяца и 1 неделю назначенного срока, — рассказал адвокат.

Защитник не знает, будут ли Джаборова переводить на оставшийся срок в колонию. С учетом того, что этапирование часто занимает время, исправительная система может просто не успеть.

Пранкер изобразил "ковидный приступ" в московском метро. Фото: Кадр видео

Себя пранкер именовал Карой. Он приехал из Таджикистана на заработки в Москву. Пытался вести видеоблог, в котором устраивал грубые и пошлые розыгрыши прохожих. В феврале 2020-го он упал на пол вагона метро, а его товарищи стали пугать пассажиров коронавирусом. Толпа выбежала на станции, поезда задержали. Шутку Кары расценили как хулиганство группой лиц. Ему грозило до семи лет колонии. Прокуратура просила четыре года колонии.

Свою вину Караматулло признал и компенсировал Мосметро материальный ущерб за простой поездов. Примечательно, что когда парень делал розыгрыш, никакого ковида в Москве ещё не было — только новостные сводки о начале пандемии в Китае. Новую жизнь в охваченном эпидемией городе Кара не увидел — все это время он был в СИЗО «Бутырка».

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