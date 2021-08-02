Директор хосписа, где заживо сгорели 12 стариков, получил шесть лет колонии

Владелец хосписа - 33-летний предприниматель из Москвы Дмитрий Новиков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В понедельник, 2 августа, суд поставил точку в громком уголовном деле о пожаре в подмосковном хосписе. Все случилось в марте 2019-го года. Двухэтажный особняк, переделанный под частный хоспис, расположенный в Красногорске, Московской области вспыхнул как спичка. В этот момент внутри находились 29 престарелых постояльцев, многие — лежачие. Персонал сумел вытащить не всех. Девять стариков погибли на месте, еще трое от ожогов скончались в больнице.

Уголовное дело почти сразу возбудили против предпринимателя Дмитрия Новикова. Именно он организовал частный хоспис и снял для этого дом, совершенно не приспособленный для подобного рода деятельности. Еще на стадии следствия москвич полностью признал вину и компенсировал ущерб всем пострадавшим. В каждом из случаев переговоры с семьями погибших вели его адвокаты. Суммы компенсаций были от одного миллиона рублей. Но даже примирение со всеми потерпевшими не избавило Новикова от наказания.

В суде до оглашения приговора он еще раз попроси прощения у потерпевших.

- Решением суда ему назначено 6 лет и 5 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Максимально ему грозило до 10 лет лишения свободы. Адвокаты осужденного пока не приняли решение об обжалование, на это у них есть 10 дней.

Но что же стало причиной трагедии? Следствие установило, что Новиков еще до пожара провел перепланировку. Причем изменения в конструкцию дома он не согласовал с контролирующими ведомствами и даже с собственником дома. Руководствовался он лишь одной задачей: сделать хоспис максимально вместительным. Зачем? Чтобы получить прибыль. Пребывание в хосписе было платным и за каждую койку, занятую постояльцем, коммерсант получал как минимум 30 тысяч рублей в месяц.

Во время перепланировки серьезные изменения были внесены и в электропроводку дома. Розеток стало в разы больше и в итоге увеличение нагрузки привело к замыканию и смертельному пожару. При этом в хосписе не было эвакуационных выходов, а пациентов не информировали о правилах пожарной безопасности.

- Новиков не оборудовал помещение системой пожарной сигнализации, не установил системы оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара, допустил захламление на путях эвакуации, - сообщила Ольга Врадий, официальный представитель Подмосковного СК.

Кроме того, в нарушение всех правил лежачих постояльцев размещали не на первом, а на втором этаже. Шансов спастись у людей просто не было.

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