Наш ответ коронавирусу

СУЭК обеспечила больницы и социальные учреждения антисептиками, защитными костюмами и бесконтактными термометрами, а также аппаратами ИВЛ и кислородными модулями. Фото: пресс-служба СУЭК

Любой кризис можно преодолеть профессиональной, четкой, сплоченной командной работой. В этом твердо убеждены в Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК),

в этом году отмечающей свой 20-летний юбилей. В СУЭК Андрея Мельниченко уверены, что пандемия коронавируса - это временное кризисное явление и, для того чтобы победить COVID, нужны компетентные решения, дисциплина, стабильная работа каждого человека на своем месте и соучастие всех и каждого. Сегодня рассказываем о вкладе одной из крупнейших в мире угольных компаний в борьбу с пандемией.

Волонтеры компании доставляют лекарства и продукты пенсионерам и многодетным семьям. Фото: пресс-служба СУЭК

С самого начала

Как только в марте 2020 года стало понятно, что коронавирус появился и начал распространяться в России, в СУЭК был создан оперативный штаб в Москве и региональные штабы по противодействию COVID-19. Их задачей стало, в частности, обеспечить стабильную работу предприятий компании в 14 регионах страны, а значит - сделать все возможное для защиты сотрудников от коварной инфекции. Ведь от их работы зависят наличие тепла и света в домах миллионов россиян, ежедневная работа школ, больниц, фабрик и заводов. Были созданы специальные регламенты работы предприятий, налажено постоянное тестирование, усилены меры эпидемиологической безопасности, все, что возможно, перевели в онлайн, все сотрудники полностью обеспечены необходимыми средствами защиты. Было сделано все, чтобы жизненно важные предприятия работали так же надежно, как и прежде. Комплекс предпринятых мер для защиты сотрудников составляет увесистый том, в котором буквально до мельчайших деталей прописаны необходимые меры для каждого из более чем 40 предприятий СУЭК.

Но еще одна важная задача, которая встала перед штабами, - организовать оперативную и эффективную поддержку регионов, в которых работают предприятия компании, прежде всего медицины. Был организован постоянный мониторинг потребностей местных больниц и социальных учреждений в медицинском оборудовании и средствах индивидуальной защиты, проведены поставки крупных партий антисептиков, санитарных масок и защитных костюмов, бесконтактных термометров, а также жизненно важного оборудования, включая современные передвижные цифровые рентгеновские аппараты, аппараты ИВЛ, кислородные модули. Помогали тем, чем нужно - на Дальнем Востоке, например, оказали помощь с приобретением бензина для бесперебойной работы машин скорой помощи, в г. Назарово Красноярского края оказали помощь в техническом обустройстве зонального госпиталя.

Фото: пресс-служба СУЭК

В угольной компании сверх-оперативно реагировали на любые вызовы, которые бросала новая инфекция. Например, региональные подразделения СУЭК организовали специальные автопоезда для постоянной дезинфекции общественных пространств и наиболее посещаемых в городах присутствия объектов. Автопоезда сформированы на основе спецтехники для подавления угольной пыли на складах и, по отзывам экспертов, очень эффективны.

А на сервисных предприятиях СУЭК в 4 регионах наладили выпуск современных УФ-облучателей для обеззараживания помещений.

Фото: пресс-служба СУЭК

Неравнодушные

Одна из крупнейших российских компаний, признанный лидер социальной ответственности, важнейший налогоплательщик и работодатель в каждом из регионов присутствия,

СУЭК сделала и продолжает делать невероятно много для того, чтобы пандемия не влияла ни на работу стратегически важных предприятий, ни на медицину территорий, ни на жизнь сотрудников, их семей и жителей регионов. Но не менее важным вкладом оказался человеческий.

Фото: пресс-служба СУЭК

«Мы искренне гордимся нашими сотрудниками, которые с первых дней пандемии выразили стремление помогать тем, по кому пандемия ударила сильнее всего, - пенсионерам, многодетным и сложным семьям, медикам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом. На наших предприятиях работают суперпрофессионалы, на чьем счету за 20 лет две сотни мировых и российских рекордов производительности. А во время пандемии они доказали, что умеют совершать не только трудовые, но и человеческие подвиги, искренне помогая людям», - говорит заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев.

Суэковцы активно включились во Всероссийскую волонтерскую акцию #МыВместе - волонтеры СУЭК во всех регионах, где работают предприятия компании, доставляют лекарства, продукты, витамины, фруктовые корзины пенсионерам, многодетным семьям.

Особое внимание волонтеров направлено на поддержку медицинского персонала инфекционных отделений и больниц. Добровольцы передают

медикам продукты, горячие обеды, одноразовую посуду и прочие необходимые в быту вещи. Врачам в разных городах доставлены телевизоры для комнат релаксации, установлены душевые кабины - чтобы медики могли качественно отдыхать.

Фото: пресс-служба СУЭК

А участники трудовых отрядов СУЭК (проект временной занятости подростков) проводят в социальных сетях мастер-классы о том, как с пользой провести время в самоизоляции, делятся советами, читают сказки для детей, ведут занятия по изготовлению поделок. Волонтеры из профильных классов и трудовых отрядов СУЭК в дни самоизоляции помогают младшим школьникам в дистанционном обучении, оказывая онлайн-помощь в подготовке уроков.

Не отступать и не сдаваться!

Практика СУЭК в борьбе с пандемией оказалась настолько всеобъемлющей, полезной и эффективной, что заслужила самые искренние и теплые отзывы - от руководства страны до многих тысяч простых жителей регионов, в которых работает СУЭК. Это памятные медали и благодарности руководству и волонтерам СУЭК от Президента России, благодарности от глав регионов и муниципалитетов, медиков, ветеранов. Это и десяток уважаемых общественных и профессиональных наград, например, премия «Лидеры российского бизнеса» РСПП - в том числе за лучшую практику по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

А работа продолжается, ведь коронавирус еще не побежден. С начала года СУЭК запустила программу вакцинации сотрудников. Во всех регионах горняки могут получить прививки на базе медсанчастей предприятий, и даже в выездных прививочных мобильных пунктах - все сделано для того,

чтобы процесс вакцинации прошел как можно удобнее и не занял много времени.

Фото: пресс-служба СУЭК

Заместитель главного врача МСЧ «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс» Андрей Ладик: «На всех экранах в административно-бытовых зданиях предприятий постоянно демонстрируются видеоролики о необходимости вакцинации, сотрудники медико-санитарной части проводят встречи с коллективами, где рассказывают о том, зачем нужна вакцинация, как она проводится, какими бывают противопоказания, отвечают на возникающие вопросы. Сделали массовую рассылку по электронной почте о возможности поставить прививку в отделении МСЧ, организовали запись желающих в медпунктах предприятий. И это дало свои результаты. Желающих оказалось много».

Угольщики - люди ответственные и передовые. По статистике, темпы вакцинации на предприятиях СУЭК почти в 1,5 раза выше, чем среднероссийские. Например, в Забайкальском крае уже привиты более 50% сотрудников, на красноярских предприятиях иммунная защита у порядка 45%, около 40% в Хакасии, высокие темпы вакцинации в Кузбассе, Приморье, Хабаровском крае, Бурятии. Не остается никаких сомнений, что правильный подход, настойчивость и поддержка не оставят в итоге коронавирусу никаких шансов.