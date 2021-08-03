Планшеты серии Huawei MatePad T подружатся с детьми

Если в начале цифровой революции некоторые родители из соображений осторожности отстаивали точку зрения «девайс детям не игрушка», то сегодня даже самые строгие согласятся, что без электронных помощников в воспитании не обойтись. Каждый год в мире создается огромное количество обучающих приложений и развивающих игр, поэтому сегодня вопрос для родителей стоит уже по-другому: какое устройство выбрать ребенку, чтобы ему было удобно пользоваться предназначенным для него контентом?

Компания Huawei выпустила в России серию планшетов Huawei MatePad T с диагональю экрана 8 или 9,7 дюйма специально для детей 3-8 лет. Психологи считают, что три года – это оптимальный стартовый возраст для знакомства с гаджетами.

Родительский контроль

Создатели MatePad T учитывали, что родители оценивают устройство в первую очередь с точки зрения его безопасности и функциональности (им нужен умный помощник в развитии ребенка, а не еще один девайс для развлечений). Исходя их этих соображений инженеры расширили настройки родительского контроля и обеспечили усиленный режим защиты зрения.

Родители могут просматривать журнал использования планшета, а при необходимости ограничивать доступ к контенту, который для детей не предназначен. У взрослых будет возможность обеспечить безопасное виртуальное пространство вокруг юных пользователей в интернете и управлять распорядком дня. К примеру, вы можете установить режим работы приложений по дням недели (в будни или выходные) или по часам, чтобы соблюсти баланс игры и учебы. Так у сорванца не будет соблазна поиграть в то время, когда надо делать уроки.

Безопасность для здоровья

Детские планшеты Huawei оснащены умными алгоритмами, которые помогают защитить зрение и обеспечить физический комфорт ребенку. Например, датчик освещенности корректирует параметры изображения на экране, чтобы оно оставалось четким и ярким, но не слепило глаза. Дисплеи серии MatePad T сертифицированы компанией TÜV Rheinland. Это гарантия сниженного уровня вредного синего излучения подсветки, что уменьшает риск развития близорукости.

Другой хитрый прибор – датчик силы тяжести – следит за правильной осанкой. Он анализирует положение тела и при необходимости включает функцию «бабушки»: дает ценные советы в том духе, что неплохо бы выпрямить спину и держать устройство на правильном расстоянии. Ещё один специальный алгоритм отслеживает движение экрана и начинает «ворчать», если ребенок смотрит на него лежа, на ходу или во время движения в трясущемся транспорте.

Развиваем мелкую моторику и диктуем письмо Деду Морозу

Приложение «Детский уголок» открывает большой простор для творчества и самовыражения. Причем не только в виртуальном пространстве. Ребенок может учиться рисовать и писать с помощью ярко-синего стилуса, развивающего мелкую моторику. При этом стилус не так уж легко потерять: для него предусмотрен специальный отдел чехла. Основная камера 5 МП позволяет юным папарацци тренировать любопытство и наблюдательность, делая качественные, но главное неожиданные снимки того, что их окружает. Для семейного селфи имеется фронтальная камера 2 МП.

Также планшет можно использовать для развития речи. Предложите детям записать с помощью диктофона обращение к Деду Морозу, аудиописьмо бабушке или что-то в этом роде. Такие упражнения не гарантируют, что ваше чадо сделает карьеру стендап-комика, но это поможет развязать ребенку язык, научит рассказывать истории с выражением, держать паузу, расставлять акценты.

Смотрим в гаджет – видим книгу

Экраны детских Huawei MatePad T с разрешением 1280×800 пикселей могут работать в режиме бумажной книги. Когда дело доходит до чтения сказок или познавательной литературы умная система настраивает экран таким образом, чтобы контраст, яркость, насыщенность, цветовая температура и другие параметры максимально соответствовали текстуре страниц бумажной книги.

Детям понравится долго играть с планшетом без подзарядки. Повышенную автономность Huawei MatePad T обеспечивает батарея ёмкостью 5100 мА×ч.

Старшая модель с 9,7-дюймовым экраном весит 450 грамм, 8-дюймовая версия – 310 грамм. Задняя панель для прочности выполнена в металлической отделке – это залог долговечности устройства. Кроме того, к каждому планшету прилагается съемный сине-зеленый чехол из гигиеничного и экологически безопасного силикона. При необходимости его можно переносить в одной руке, как сумку. Вдобавок чехол служит в качестве дополнительной противоударной защиты.

Планшет на вырост

Как и многие другие продукты Huawei, детские MatePad T имеют технологический запас, который позволяет им оставаться конкурентоспособным на протяжении многих лет. Когда ребенок подрастет (а вы и не заметите, как это произойдет) чехол можно будет снять, режим родительского контроля – отключить. И подросток, став ответственным и самостоятельным пользователем, сможет использовать стильный девайс в его полном функционале.

ЦЕНА ВОПРОСА

Детские планшеты серии Huawei MatePad T будут доступны для предварительного заказа в насыщенном синем цвете с 3 августа 2021 года в фирменных магазинах и у партнеров.

Huawei Mate Pad T 10 (экран 9,7 дюйма, 2+32 ГБ, Wi-Fi) – 14 990 рублей.

Huawei MatePad T 8 (экран 8 дюймов, 2+16 ГБ, LTE) – 12 990 рублей.