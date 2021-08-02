Состояние здоровья Леонида Кравчука: Экс-президент Украины идёт на поправку

Состояние здоровья первого президента Украины и по совместительству - главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука - «нормальное, стабильное». Фото: ТАСС

Состояние здоровья первого президента Украины и по совместительству - главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука - «нормальное, стабильное».

Об этом журналисту «Комсомольской правды» Александру Гамову в понедельник, 2 августа 2021, рассказал человек из ближайшего окружения Леонида Макаровича. При этом слово «нормальное» он повторил дважды.

- На звонки реагирует, то есть - о них мы ему докладываем, но сам трубку пока не берет, - сообщил наш источник, который находится рядом со своим шефом.

(Фамилию информатора мы называть не будем, так как семья Кравчука запретила медикам Института сердца в Киеве, где лечится политик, а также тем, кто находится рядом, комментировать его самочувствие, в том числе, давать прогнозы)

И все же можно сделать осторожный вывод, что состояние 87-летнего Кравчука - в какой-то степени стабилизировалось.

Напомню - как сообщали СМИ, бывший украинский президент, который перенёс операцию на сердце, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как не может дышать самостоятельно.

Желаем Леониду Макаровичу скорейшего выздоровления.