Анекдоты: Чтобы сэкономить на бензине, Александр отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в ноябре

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«Быстро, без операции, за разyмнyю ценy изменим ваш пол и возраст.

Паспортистки РОВД».

***

Кто-нибудь может мне объяснить, зачем летающие тарелки, с которых за нами тайно наблюдают инопланетяне, всегда так ярко светятся?

***

- Доктор, а водку мне пить можно?

- Можно.

- Что, все так хорошо?

- Нет, все так плохо.

***

Август - время, когда люди, с которыми ты в интернете полгода обсуждал мировые проблемы, вдруг пишут, что завтра едут с мамой покупать школьную форму.

****

Чтобы сэкономить на бензине, Александр отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в ноябре.

***

- Сегодня ночью мой муж во сне звал какую-то Люсю.

- Так поговори с ним, когда проснется.

- Он не проснется.

***

Доллар растет так, как будто не знает, что ему скоро хана!

***

- Ты кто?

- Блогер.

- Я тоже ничего не умею...

***

Из-за своего пагубного пристрастия к игре в казино я больше не увижу свою жену и детей!

Дело в том, что я вчера выиграл кучу денег и свалил в Бразилию…

***

Встретились друзья, разговорились:

- Говорят, ты теперь имеешь свое коммерческое дело. Какое именно?

- Я занимаюсь торговлей предметами женского туалета.

- Ну и как? Успешно?

- Вполне. У жены еще остались кое-какие вещи. А теща сидит дома уже почти голая.

***

- Алло, дорогая? Я вот сейчас с Васей спорю. Можно я скажу ему, что я не подкаблучник?

***

Люди, которые говорят, что лучший звук - смех ребенка, вы вообще слышали, как банкомат деньги отсчитывает?

***

Эффект плацебо в медицине - это когда тебе озвучивают стоимость лечения и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

***

Сегодня пересматривал свои старые школьные дневники и понял, чему я все-таки научился за время, проведенное в школе.

Замечание из дневника 6-го класса: «Пытался бегать по стене». Замечание из дневника 9-го класса: «Бегал по стенам».

***

- Доктор, ваша яблочная диета для похудения мне не помогает!

- А вы яблоки моете?

- Да.

- Попробуйте не мыть.