Анекдоты: Чтобы сэкономить на бензине, Александр отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в ноябре

Объявление:
«Быстро, без операции, за разyмнyю ценy изменим ваш пол и возраст.
Паспортистки РОВД».
Кто-нибудь может мне объяснить, зачем летающие тарелки, с которых за нами тайно наблюдают инопланетяне, всегда так ярко светятся?
- Доктор, а водку мне пить можно?
- Можно.
- Что, все так хорошо?
- Нет, все так плохо.
Август - время, когда люди, с которыми ты в интернете полгода обсуждал мировые проблемы, вдруг пишут, что завтра едут с мамой покупать школьную форму.
Чтобы сэкономить на бензине, Александр отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в ноябре.
- Сегодня ночью мой муж во сне звал какую-то Люсю.
- Так поговори с ним, когда проснется.
- Он не проснется.
Доллар растет так, как будто не знает, что ему скоро хана!
- Ты кто?
- Блогер.
- Я тоже ничего не умею...
Из-за своего пагубного пристрастия к игре в казино я больше не увижу свою жену и детей!
Дело в том, что я вчера выиграл кучу денег и свалил в Бразилию…
Встретились друзья, разговорились:
- Говорят, ты теперь имеешь свое коммерческое дело. Какое именно?
- Я занимаюсь торговлей предметами женского туалета.
- Ну и как? Успешно?
- Вполне. У жены еще остались кое-какие вещи. А теща сидит дома уже почти голая.
- Алло, дорогая? Я вот сейчас с Васей спорю. Можно я скажу ему, что я не подкаблучник?
***
Люди, которые говорят, что лучший звук - смех ребенка, вы вообще слышали, как банкомат деньги отсчитывает?
Эффект плацебо в медицине - это когда тебе озвучивают стоимость лечения и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.
Сегодня пересматривал свои старые школьные дневники и понял, чему я все-таки научился за время, проведенное в школе.
Замечание из дневника 6-го класса: «Пытался бегать по стене». Замечание из дневника 9-го класса: «Бегал по стенам».
- Доктор, ваша яблочная диета для похудения мне не помогает!
- А вы яблоки моете?
- Да.
- Попробуйте не мыть.