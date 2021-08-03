Вопрос дня: А вы как людям помогаете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Олег МИТЯЕВ, бард, член попечительского совета благотворительного фонда культурных инициатив Олега Митяева:

- Да, я помогаю детям, но я не очень люблю про это рассказывать, как-то не принято хвалиться такими вещами.

Василий РУЛИНСКИЙ, секретарь Синодального отдела по благотворительности РПЦ:

- Пандемия показала - у нас много людей, готовых бескорыстно служить другим. В Москве на курсы православных волонтеров красных зон записались 650 человек.

Юлия АНИСИМОВА, сотрудница пекарни, Химки:

- Из-за пандемии мы заметили, что у покупателей стало не хватать денег даже на простую выпечку. И мы организовали «полку добра», на которой желающие могли оставлять продукты, а нуждающиеся свободно брать все, что там лежит: муку, сахар, консервы...

Светлана СУЛЕЙМАНОВА, психолог, приемная мама Валеры из Магадана, которого предыдущая приемная мать морила голодом:

- Он родился в магаданской колонии, где его биологическая мать сидела за убийство. Когда я Валеру усыновила, он был очень худым и бледным. Прошло 4 года, сейчас он здоров, и его жизни больше ничто не угрожает.

Анастасия МИХАЙЛОВСКАЯ, актриса:

- Мы уже восьмой год оказываем поддержку Донбассу: от медикаментов до новогодних подарков. Сейчас пытаемся добиться инспекции распределения медицинской гуманитарки, которая не всегда доходит до пациентов.

Джамиля АЛИЕВА, глава Фонда помощи детям с онкозаболеваниями «Настенька»:

- Я открыла этот фонд, потому что моего сына не удалось спасти от онкологии. Детям из регионов мы оплачиваем переезд к месту лечения, жилье, препараты и обследования, которые не входят в ОМС.

Александр ГУБАРЕВ, спас с друзьями пожилую женщину, которая упала и получила перелом ноги:

- На бабушку было страшно смотреть! Думали, вывих, но когда пошла кровь, поняли - открытый перелом. У нас шок! На улице 30 градусов мороза. Набирали скорой 7 раз, не соединялось. Наконец увидели машину ДПС. Посадили бабушку к ним и повезли в травмпункт.