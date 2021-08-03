«Осталось чуть-чуть»: Тяжелобольная экс-жена Аршавина готовится к спасительной операции

Алиса Аршавина готовится к новой операции. Фото: кадр видео.

Месяц назад Алиса Аршавина рассказала в эфире одного из федеральных телеканалов, что для спасения жизни ей необходима серьезная операция. Тогда экс-супруга футболиста могла о ней только мечтать: чтобы лечь в клинику, ей требовалось собрать 700 тысяч рублей. Таких денег у Алисы не было, но она надеялась, что шанс на спасение все-таки появится. Из-за серьезного аутоиммунного заболевания женщина практически лишилась носа. Болезнь чуть не убила ее, обезобразив ее некогда красивое лицо. Но теперь надежда все же появилась. В Инстаграме Алиса сообщила, что вскоре ей сделают операцию.

Подписчики экс-супруги спортсмена спросили ее о самочувствии.

- Спасибо, держусь! Осталось чуть-чуть до операции, - сообщила Аршавина.

Женщина борется за свою жизнь ради своих детей. Фото: кадр видео.

Видимо, все-таки нашелся добрый человек, решивший помочь 39-летней женщине материально. И, скорей всего, это не ее бывший муж Андрей Аршавин. Ни он, ни его мама Татьяна Ивановна не верят, что Алиса действительно находится в критической ситуации. Бывшая свекровь не раз называла ее аферисткой и уверяла, что Алиса просто морочит всем голову.

Алиса воспитывает троих детей – четырехлетнюю дочь Есению от спортсмена и двоих наследников от предыдущего брака. Ситуацию усугубляет судебная тяжба за дом, которую Аршавина ведет с бывшей свекровью. Футболист и его мама выгоняют Алису и ее детей из особняка, в который она въехала после свадьбы с Андреем. Недавно суд принял решение о выселении многодетной матери из этого дома.

Несмотря на нежелание помочь бывшей жене, спортсмен до последнего использовал экс-супругу. В откровенном интервью Алиса рассказала, что занималась с ним сексом уже после расставания, во время бракоразводного процесса. Футболист заявил ей, что они не будут вместе, но могут время от времени встречаться. Алиса не смогла отказать бывшему мужу – ее чувства к нему еще были слишком сильны.

Алиса верит, что новая операция спасет ее. Фото: кадр видео.

Пока длился развод, Аршавин позволял себе приезжать к экс-супруге по ночам.

- Андрей сказал, что больше уже не придет, но все еще приходил. Об этом никто не знает. Он приходил поздно вечером на два-три часа. Он тогда уже вывез все вещи, здесь не жил. Он сказал, что мы не можем быть вместе, но можем встречаться. Пришел раз, пришел два, пришел три. С холодом. "Буду через пять минут. Раздевайся",- рассказала Аршавина в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». - Заходил, видел глаза, становился моим Андреем. Я поняла, что он хотел остаться. Каждый из нас получал свое удовольствие. Он — чисто физическое. И уезжал. Меня рвало на куски, это было унизительно, я сама его звала.

Но долго так продолжаться не могло. Алиса чувствовала, что этими встречами она унижает собственное достоинство. И однажды она поставила точку в их отношениях, попросив Андрея больше не приходить.