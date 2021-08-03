Швейцарская деревня оказалась под угрозой исчезновения из-за боеприпасов времен Второй мировой войны

Швейцарская деревня Митхольц Фото: Twitter.com

В тихой швейцарской деревне Митхольц проживает всего 170 жителей. Зеленые равнины, величественные горы, чистый воздух – любой человек будет счастлив жить в таком месте. Но местные жители так не думают: им угрожает призрак Второй мировой войны.

В 1947 году в этом альпийском местечке произошла трагедия – взорвался склад боеприпасов швейцарской армии. Тогда 9 человек погибли, 40 домов были разрушены, взрыв разбросал по округе снаряды и мины, многие из которых не сдетонировали.

Работы по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов проводились регулярно. Но сложный рельеф местности и недостаток бюджетных средств несколько десятилетий подряд откладывали масштабные работы на более поздний срок.

И вот он наступил. Жителям Митхольца предложено покинуть свои дома сроком на 10 лет. Уже ведется оценка принадлежащих им строений, которые власти намерены выкупить, дабы люди смогли приобрести жилье в другом месте, передает LePoint.

Министерство обороны Швейцарии успокаивает митхольцев: возможно, работы будут завершены гораздо раньше. Но все понимают, что переезд в другое место для жителей деревни, большую часть из которых составляют люди золотого возраста, будет последним в их жизни.

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