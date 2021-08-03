«Большой друг»: в Пермском крае добровольцы-наставники помогают детям-сиротам становиться взрослыми

Помощь наставников бывает самая разная. Когда-то она незаметна, а иногда меняет судьбу ребенка полностью

Наставничество начинается с самого малого: приветливого взгляда, дружелюбной улыбки, доверительного разговора. Наставники бывают в разных сферах. Это и профессиональное становление, и учеба, и хобби. А бывают наставники-друзья. Наставники, которые учат как можно в жизни ориентироваться и как с этой самой жизнью справляться и любить ее.

В Перми и городе Краснокамске Пермского края уже не первый год существует проект наставничества детей-сирот «Большой друг». Проект реализуется Пермской региональной благотворительной общественной организацией «Солнечный круг». Его запустили для того, чтобы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могли найти себе друга и поддержку среди сторонних взрослых, добровольцев-наставников, готовых уделять детям время и силы.

За 9 лет существования и становления проекта более 250 детей разного возраста обрели наставников, которые поддерживали их в определенные периоды их жизни. Многие из добровольцев стали для детей близкими друзьями или даже членами семьи, и поддерживают ребят до сих пор.

Для того чтобы стать наставником в подобном проекте кандидату приходится пройти долгий путь. Это не только бюрократические перипетии, связанные со сбором официальных документов, но и прохождение специализированного обучения, беседа с психологом, знакомство с ребенком, а также самый сложный этап – построение дружеских отношений со своим подопечным, это целая наука, состоящая из множества шагов, направленных на преодоление недоверия и налаживание взаимопонимания со своим маленьким другом.

Наставница Люба с подопечной. Фото: Чебыкина Жанна

Каждый наставник – это сокровище

Для этого не надо какого-то особенного таланта или профессиональных навыков, ведь наставниками не рождаются, а становятся. Главная задача организаций, занимающихся подготовкой людей для проектов сопровождения детей-сирот, найти «алмазы» среди кандидатов и придать им огранку. Настоящим сокровищем добровольца делает само прохождение через процесс наставничества. Они раскрывают в себе лучшие качества, поддерживают их, получают новые компетенции и находят в себе скрытые до этого момента ресурсы. Благотворительная организация на этом пути становится для наставника помощником и советчиком, организуя методическую поддержку и взаимодействие с детским учреждением.

Основной особенностью добровольцев, работающих в социальной сфере, является то, что они становятся частью чужих жизней и зачастую частью очень важной. Наставник — это не просто «разовый» волонтер, а человек, готовый отдавать свое время и внимание длительный период времени.

В проект наставничества приходят самые разные люди. У них разный жизненный опыт, социальное положение, разное образование и достаток, но их объединяет одно – это искреннее желание помочь. Дать внимание, заботу, возможность поговорить по душам, рассказать о том, что в этой жизни интересного и по каким путям развития их подопечному можно пойти, как не потеряться в большой и взрослой жизни по выпуску из учреждения.

«Такая дружба очень влияет на состояние ребёнка, он становится спокойным, контактным и что немаловажно — начинает доверять людям. Наставники, а инициатива всегда идёт от них, уже имея за плечами богатый жизненный опыт, помогают социализироваться, решать жизненные неурядицы, — рассказывает психолог проекта «Большой друг» Яна Горчакова. — Надо понимать, что все дети имеют травмы. У них подорвано доверие к взрослым. Им в этом плане проще общаться со своими ровесниками. Но в таком окружении ребята не могут, например, нормально решить конфликт без драки. У них не получится с помощью одних слов разобраться в проблеме. Они просто не знаю, что можно по-другому. Тоже самое и с психологическим состоянием. Дети могут сказать, что им плохо, но описать внутреннее ощущения — нет. Развитие эмоционального интеллекта происходит в процессе общения. У наставника и ребёнка могут появиться свои тайны и это очень хороший знак. Большой друг даёт опыт безопасных отношений. Это уважение, принятие ребёнка на вере и на доброте».

Наставница Яна с подопечной. Фото: Чебыкина Жанна

Тихие подвиги

Помощь наставников бывает самая разная. Когда-то она незаметна, а иногда меняет судьбу ребенка полностью. Наставники помогают, когда грустно, поддерживают, когда страшно, заставляют улыбнуться и почувствовать себя нужным и важным, рассказывают о новом, создают совместные впечатления и просто находятся рядом, когда это необходимо.

Какие истории есть в этом проекте? Часто душевные и теплые, реже – сложные и даже тяжелые.

«Раньше я догадывалась, что ребятам очень важен проект «Большой друг», но, уже попав в детский дом, я поняла – он им необходим! Я сразу распознала, у кого из ребят есть наставники, а у кого – нет. Дети, у кого есть наставники, сильно отличаются… Это видно», — рассказывает наставница Марина Р.

Наставница Марина с подопечным. Фото: Чебыкина Жанна

«Мой подопечный как-то сказал, что очень благодарен мне за прогулки, нравоучения, советы, печенье… За пример, за возможность высказаться и не бояться быть понятым неправильно. А я научилась у него правильно кидать мяч в кольцо, обходить стороной люки, готовить сладкую колбасу и молниеносно завязывать шнурки! Из этих моментов и состоит настоящая дружба», — делится своими впечатлениями от наставничества Кристина Л.

Рассказать все множество историй наставничества невозможно, но очень важно знать, что большая часть из этих историй — «тихие подвиги». О них никто громко не заявляет, а зачастую они просто малые и незначительные, но из их совокупности у ребенка рождается вера в свое будущее и ощущение значимости своего существования.

В этих историях множество нюансов. Каждая — индивидуальна. Но, что немаловажно, каждая из них по-своему ценна. Был ли наставник просто тихой поддержкой и пристанищем, забрал ли он ребенка к себе в семью, поддержал ли он своего ребенка на пути преодоления наркотической зависимости или просто объяснил сложную формулу во время подготовки уроков… Все это является элементами наставничества. И каждое из этих событий, больших или малых, является вкладом не только в будущее конкретного ребенка, но и в будущее общества в целом. Вкладом, который может внести каждый из нас.

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Статья вошла в число лучших на конкурсе «Искусство созидать и помогать», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды». Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.