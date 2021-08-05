Важные встречи: обычные люди становятся волонтерами и наполняют жизнь особенных воспитанников интернатов новыми впечатлениями

Фонд Андрея Первозванного проводит регулярные онлайн-встречи волонтеров и подопечных психоневрологических интернатов. Рисунок Анны Никоноровой

Людям в интернатах, чья жизнь ограничивается стенами учреждения, очень нужны друзья из внешнего мира. Ими становятся волонтеры – те, кому не безразлично, что кто-то совсем рядом никогда в жизни не выбирал, что он будет есть на завтрак, не бродил по магазинам, не гулял с друзьями по городу. С апреля 2020 года Фонд Андрея Первозванного проводит регулярные онлайн встречи волонтеров и подопечных психоневрологических интернатов.

Руководитель управления реализации молодежных добровольческих проектов Фонда и волонтер Павел Федосов рассказал об «Особых встречах» и как к ним присоединиться, если вам тоже не все равно.

Нас называли «скорая коммуникативная помощь». Она была очень важна в условиях, когда выход за пределы интерната для подопечных стал невозможен, так же, как и приход в интернаты родственников, гостей и волонтеров. Постепенно мы выращивали форматы, атмосферу и интонацию этих встреч. Виртуально ходили друг к другу в гости, обсуждали и изучали разные темы, пели, играли, танцевали, гуляли, ходили в музеи и театры, встречались с известными людьми, создавали картины и поделки, ставили онлайн спектакль.

Главное было найти точку контакта волонтера и подопечного и из нее вырастить пространство поддержки, внимания, доверия. Волонтеры, которые приходят к подопечным ПНИ, — люди самых разных опытов и профессий: актеры, больничные клоуны, психологи, врач, педагоги, фокусник, музыканты, фермер, художники. Это люди, которым есть, чем поделиться.

Рисунок Анны Никоноровой

В одном из интернатов прямо перед экраном обычно сидит Лёша. Большой человек с синдромом Дауна. Он совсем мало говорит, но живо реагирует и очень пластично танцует. Он часто приносит к экрану любимые вещи. Срывается с места, убегает в свою комнату, возвращается с солнечными очками в руках. Подносит их к экрану, потом надевает. Мы говорим: «Лёша, ты очень круто выглядишь», он поднимает большой палец вверх.

Максим сидит сбоку от экрана, так что его не видно, зато хорошо слышно. Иногда появляется его рука, которая машет нам, а иногда он все-таки выходит из засады и поёт что-нибудь, в интернате он звезда. Волонтеры аплодируют, просят спеть еще.

Михаил пишет стихи, они часто рождаются после того, как он разговаривает по телефону со своей знакомой. На встречах его просят почитать что-нибудь новое. Нам важно дать нашим собеседникам проявиться, не просто быть потребителем. Мы даже организовывали онлайн встречи взрослого ПНИ и детского интерната, где задачей взрослых было подготовить программу для детей.

Рисунок Анны Никоноровой

Через год после начала онлайн практики по приглашению двух интернатов мы приезжаем, чтобы познакомиться с онлайн друзьями в живую. Я иду по коридору, и с разных сторон меня встречают улыбки. Я узнаю лица тех, с кем виделся уже много раз. Нас приглашают в гости в свои комнаты, кто-то показывает, как выращивает на подоконнике огурец, кто-то кошку, которая живет в шкафу, кто-то морскую свинку, кто-то диплом за победу в конкурсе.

Мы собираемся в классе для музыкальных занятий, садимся в круг, знакомимся с теми, с кем еще не знакомы. Все представляются. Задача после своего имени в одном слове сказать кто ты. «Валя — певица», «Оля — песня», «Лена — болтушка», «Женя- помощница», «Боря- труженик», «Миша- автомеханик». Потом в других отделениях мы знакомимся всё с новыми и новыми людьми, их здесь больше трехсот. Задача волонтера – слушать, подбадривать, интересоваться, давать возможность высказаться, выразить себя, быть поддержанным в этом опыте.

Ольга – женщина лет тридцати пяти с испитым лицом, говорит, что умеет играть на гитаре. Я передаю ей гитару, и она поет хриплым голосом старые дворовые песни, что-то про разлуку и предательство, потом рассказывает, что раньше была музыкантом, играла Баха и Бетховена.

В музыкальной комнате Настя хочет спеть под караоке. Насте трудно ходить и стоять, еще – трудности с речью. Сотрудник предлагает мне спеть вместе с ней. Объясняет, что для того, чтобы у нее получилось, надо четко выпевая каждое слово, петь рядом с Настей. Нужно, чтобы она меня видела боковым зрением. Мы поём. Сперва я держу микрофон, но Настя решительно забирает его из моих рук, хочет петь сама.

Мария совсем не говорит, но смотрит сияющими глазами. Мы делаем с ней движения под музыку, одновременно поднимаем, опускаем руки, вращаем кистями, улыбаемся друг другу. Это тоже встреча.

У Димы маленькие руки, он ждет протезирования, а еще не работающие ноги. Рассказывают, что он рисует, держа кисточку во рту. Во время встречи Дима просит дать ему поиграть на гитаре. Говорит, что всю жизнь мечтал. Я зажимаю аккорды, а он ритмично водит рукой по струнам. Предлагаю сыграть и спеть «Во поле березка стояла». Мы поем. Дима сияет.

Рисунок Анны Никоноровой

Вика рассказывает, что она сама является волонтером внутри интерната, помогает в отделении «Милосердия» (это там, где находятся маломобильные подопечные со множественными нарушениями) «Человеку может быть жарко. Он может хотеть повернуться. Мы стараемся помогать, делать так, чтобы пролежней не было. Не знаю, за что им это? Но что поделаешь!»

Дима художник, который любит рок и мечтает попасть на байк-фест. На прощание он дарит мне рисунок – рыцарь с мечом в доспехах на фоне зеленого дракона. Герб – горящее сердце с крестом внутри.

Перед нашим отъездом запланирована дискотека. Её здесь начинают ждать еще за несколько дней, о ней говорят, к ней готовятся. Это как кусок нормальной жизни. Все танцуют очень активно, энергично. Даже Настя, которой трудно стоять и ходить, прислонилась спиной к стене и быстро шатается из стороны в сторону в ритм музыке со счастливой улыбкой. Я не люблю дискотеки, но здесь, я увидел, что в этом танце наши друзья будто бы освобождаются от замкнутости, ограниченности, напряженности, что им важно, чтобы волонтеры разделили с ними этот опыт.

Потом мы уезжаем и снова начинаются онлайн встречи. Мы снова выращиваем наш сад, где интерес к жизни, внимание друг у другу, радость и творчество дают возможность нашим подопечным чувствовать себя полноценной личностью, обладающей уникальностью, достоинством, потенциалом для развития. Если Вы хотите стать нашим волонтером – регистрируйтесь здесь.

Статья вошла в число лучших на конкурсе «Искусство созидать и помогать», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды». Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.