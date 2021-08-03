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Происшествия3 августа 2021 11:16

В Москве будут судить репетитора из Казахстана, заставившего 13-летнего школьника украсть у родителей 3 миллиона рублей

Вместе с деньгами и подростком ушлый учитель математики попытался сбежать на родину, но доехали только до Свердоловской области
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Свою вину мужчина признал. Его будут судить по двум статьям Уголовного кодекса

Свою вину мужчина признал. Его будут судить по двум статьям Уголовного кодекса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в суд было передано необычное уголовное дело, фигурантом в котором стал репетитор по математике. 29-летнего уроженца Казахстана обвиняют в тяжких преступлениях, которые он провернул руками своего 13-летнего ученика.

А началось все в марте этого года. 13-летний московский школьник Дима (имя ребенка изменено прим. ред) тогда всерьез отстал от школьной программы по алгебре и геометрии. Родители решили действовать и нашли для мальчишки репетитора. Анкету 29-летнего гуру теорем Пифагора нашли на сайте: диплом с отличием одного из столичных вузов, десятки позитивных отзывов от учеников и их родителей, да и цена за уроки на дому была приемлемой. Занятия проходили в квартире школьника на западе Москвы. Родители исправно оставляли сыну деньги за уроки, сами же в это время были на работе.

И все бы ничего, через месяц мальчишка стал приносить из школы четверки и пятерки, вот только после очередного занятия подросток пропал. Причем с собой Дима прихватил все родительские сбережения.

- Несовершеннолетний взял из квартиры родителей 3 миллиона рублей, еще 100 тысяч он снял с банковской карты отца, - рассказала kp.ru Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Родители Димы в тот же день подали заявлению в полицию. А спустя сутки мальчишку нашли. Беглеца поймали в машине его репетитора, которую остановили гаишники в Свердловской области. Учитель и его ученик ехали в Казахстан.

Как выяснилось позже, кражу и побег спланировал репетитор. Дима случайно в разговоре с учителем обмолвился о сбережениях родителей, и репетитор уговорил мальчика украсть деньги и вместе с ним сбежать в Казахстан.

Теперь у репетитора совсем другая простая арифметика. Судить его будут по двум статьям. Давайте считать. По статье 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления» - до семи лет лишения свободы и еще до десяти лет по статье 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере. Итого, за решеткой репетитор может провести 17 лет.

Судебные заседания начнутся уже в ближайшее время. Свою вину мужчина признал. А вот Дима в своих показаниях все свалил на учителя. По словам ребенка, последний угрожал ему расправой.

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