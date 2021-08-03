В Москве будут судить репетитора из Казахстана, заставившего 13-летнего школьника украсть у родителей 3 миллиона рублей

Свою вину мужчина признал. Его будут судить по двум статьям Уголовного кодекса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в суд было передано необычное уголовное дело, фигурантом в котором стал репетитор по математике. 29-летнего уроженца Казахстана обвиняют в тяжких преступлениях, которые он провернул руками своего 13-летнего ученика.

А началось все в марте этого года. 13-летний московский школьник Дима (имя ребенка изменено прим. ред) тогда всерьез отстал от школьной программы по алгебре и геометрии. Родители решили действовать и нашли для мальчишки репетитора. Анкету 29-летнего гуру теорем Пифагора нашли на сайте: диплом с отличием одного из столичных вузов, десятки позитивных отзывов от учеников и их родителей, да и цена за уроки на дому была приемлемой. Занятия проходили в квартире школьника на западе Москвы. Родители исправно оставляли сыну деньги за уроки, сами же в это время были на работе.

И все бы ничего, через месяц мальчишка стал приносить из школы четверки и пятерки, вот только после очередного занятия подросток пропал. Причем с собой Дима прихватил все родительские сбережения.

- Несовершеннолетний взял из квартиры родителей 3 миллиона рублей, еще 100 тысяч он снял с банковской карты отца, - рассказала kp.ru Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Родители Димы в тот же день подали заявлению в полицию. А спустя сутки мальчишку нашли. Беглеца поймали в машине его репетитора, которую остановили гаишники в Свердловской области. Учитель и его ученик ехали в Казахстан.

Как выяснилось позже, кражу и побег спланировал репетитор. Дима случайно в разговоре с учителем обмолвился о сбережениях родителей, и репетитор уговорил мальчика украсть деньги и вместе с ним сбежать в Казахстан.

Теперь у репетитора совсем другая простая арифметика. Судить его будут по двум статьям. Давайте считать. По статье 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления» - до семи лет лишения свободы и еще до десяти лет по статье 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере. Итого, за решеткой репетитор может провести 17 лет.

Судебные заседания начнутся уже в ближайшее время. Свою вину мужчина признал. А вот Дима в своих показаниях все свалил на учителя. По словам ребенка, последний угрожал ему расправой.

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