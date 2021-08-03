Умер Лев Дацковский, один из ведущих мировых ученых в области электротехники

В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 88-летнего Льва Дацковского в одной из квартир на Ленинском проспекте в Москве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня стало известно, что на 89-м году жизни скончался Лев Ханинович Дацковский, советский и российский ученый с мировым именем. Тело изобретателя обнаружил его сын, 60-летний Александр, когда приехал проведать отца в квартиру на Ленинском проспекте в Москве. Мужчина нашел отца уже без сознания, не подающим признаки жизни. Александр сразу вызвал на место оперативные службы. Прибывшие медики уже ничем не могли помочь пожилому человеку и только констатировали смерть.

- В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 88-летнего Льва Дацковского в одной из квартир на Ленинском проспекте в Москве. Тело мужчины обнаружил его сын, он и вызвал оперативные службы. Предварительно установлено, что пожилой ученый скончался от естественных причин. Каких-либо следов насильственной смерти на теле пенсионера не обнаружено, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Тело изобретателя было направленно на медэкспертизу, которая установит точные причины смерти мужчины.

Дацковский Лев Ханинович - советский и российский ученый, инженер-изобретатель. Один из ведущих мировых специалистов в области автоматизированного электропривода. При его участии выполнены множество разработок электроприводов для горнорудной, угольной, цементной и других отраслей промышленности. Под его руководством проведены исследования новых перспективных типов электроприводов и работы по созданию комплексов электрооборудования для уникальных безредукторных электроприводов большой мощности.

Лев Ханинович имеет 100 научных работ, в том числе более 40 научных статей и монография. Им получено 22 авторских свидетельства, он награждён знаком «Изобретатель СССР». В 2003 году Указом президента РФ ему присвоено Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

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