Эффект Ахеджаковой: Михаил Юрьевич Лермонтов из Минкульта РФ проверит репертуар театров на соответствие нацбезопасности

Правнучатый племянник русского классика запустит общественные слушания на предмет охраны духовно-нравственных ценностей. Фото: gogolcenter.com

Скандальная постановка «Первый хлеб» в «Современнике» произвела вау-эффект не только в зрительской среде (билеты на спектакль мгновенно раскупили).

Разумеется, и чиновники не могли оставить без внимания такое событие.

И тут Лия Ахеджакова с режиссером Бениамином Коцом, как оказалось, подложили коллегам жирную свинью. По сути подставили всех остальных (не зря Ольга Орлова и Шамиль Хаматов отказались участвовать в постановке).

Во-первых, Следственный комитет России начал проверку спектакля. Во-вторых, Министерство культуры России, строго наблюдающее за сохранением традиционных ценностей на зыбкой творческой территории, решило взяться за в общем-то самодостаточный и абсолютно свободный российский театр всерьез. Который никто и никогда не трогал. Самым авангардным режиссерам — Кириллу Серебренникову, Константину Богомолову, Владимиру Зайцеву и другим — разрешалось не только представлять любой взгляд на классику и положение вещей в обществе и стране (хоть с ЛГБТ-презентацией, хоть с критикой власти, хоть с унижением сотрудников правоохранительных органов), но и управлять театрами, зачищая труппу так, как душе будет угодно.

Видимо, эти времени уходят.

Теперь изучить постановки крупных отечественных театров на предмет соответствия стратегии нацбезопасности, озвученной президентом России Владимиром Путиным, поручили Минкульту РФ. Скрупулезным и очень непростым делом займется один из органов ведомства — Общественный совет, возглавляет который правнучатый племянник русского классика (и полный тезка) Михаил Юрьевич Лермонтов.

Михаил Юрьевич Лермонтов из Минкульта РФ проверит репертуар театров на соответствие нацбезопасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Есть в этом какая-то тонкая историческая усмешка из глубины веков: Лермонтов пришел проверить, как ставят классику в русском театре.

— Мы в ближайшее время будет проводить общественные слушания, Общественный совет при Министерстве культуры по вопросу репертуаров театров в части соответствия из недавно утвержденной (президентом РФ Владимиром) Путиным «стратегии национальной безопасности», в которой есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических, конкретно все это прописано, — подчеркнул Лермонтов.

Разумеется, речь не идет о крестовых походах на театр с факелами, казаками и нагайками. Формат обсуждения сложной темы — дискуссия. Без цензуры.

Именно общественные структуры должны взять на себя сегодня роль общественных контролеров, не цензоров, а контролеров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента, — уверен председатель общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов.

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