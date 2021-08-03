Как выбрать качественный арбуз?

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– Какие регионы РФ считаются рекордсменами по выращиванию арбузов?

– Самым плодовитым регионом России по выращиванию арбузов на протяжении многих лет остается Астраханская область, за ней следуют Волгоградская, Оренбургская, Саратовская, Ростовская области, Дагестан и Краснодарский край.

– Как происходит контроль качества сбора арбузов на территории РФ? Как часто проходят проверки органами Роспотребнадзора? Как часто выявляются нарушения и какие?

– Плановые проверки Роспотребнадзора в отношении производителей и продавцов бахчевых проводятся в соответствии с риск-ориентированностью объекта не чаще 1 раза в 2 года, внеплановые – при поступлении жалоб потребителей. Наиболее частые нарушения: отсутствие товарно-сопроводительных документов на продукции, отсутствие справки из хозяйства о пестицидах и удобрениях, использованных при выращивании арбузов.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено – в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

– Как понять, содержит ли арбуз пестициды или нитраты?

– В 2020 году исследовано 1940 образцов бахчевых культур, из них 108 образцов (5,6 %) не соответствовали требованиям по содержанию нитратов, в том числе 22 образца импортной продукции. Превышение уровня содержания пестицидов не установлено.

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты:

♦ Цвет мякоти плохого арбуза интенсивно ярко-красный с фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

♦ Хороший, зрелый арбуз – крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым.

♦ Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу – значит, арбуз незрелый.

♦ Ус и плодоножка у зрелого арбуза сухие.

♦ При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст.

♦ Мякоть – красная, различных оттенков, семена – вызревшие (черного или коричневого цвета). Консистенция мякоти плодов – сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.

– На что обращать внимание при покупке арбузов?

– Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький арбуз – ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. Лучше всего выбирать арбузы среднего размера. Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.

– Как проверяются точки продаж арбузов? Какие документы нужно просить, чтобы удостовериться в качестве?

– Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы); у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

– Можно ли просить продавца отрезать треугольник арбуза, чтобы увидеть мякоть общим ножом? Допустимо ли это?

– Надрезание арбуза в месте реализации запрещено – ведь неизвестно, где и как этот нож хранили, что резали до этого, когда мыли.

– На каких точках лучше покупать арбузы? Можно ли покупать арбузы из багажников машин на дорогах? Нужно ли требовать у таких продавцов документы?

– Как правило, места сезонной торговли указаны в распоряжениях глав городов или районов по организации сезонной торговли. Обязательно требуйте у продавца результаты лабораторного контроля и документы, подтверждающие происхождение продукции, – у добросовестного продавца они всегда на руках.

Нельзя покупать арбузы с лотков на обочинах дорог – в них от придорожной пыли и грязи накапливаются соли тяжелых металлов. Кроме того, в местах несанкционированной торговли может продаваться продукция, запрещенная для реализации на рынках из-за превышения в ней пестицидов, нитратов, высокого уровня радиации. Как правило, у таких продавцов сопроводительные документы, подтверждающие качество продукции, и медицинская книжка отсутствуют или фальсифицированы.

– Куда обращаться, если вы купили некачественный арбуз?

– Если вы купили некачественный арбуз, необходимо обратиться к продавцу товара с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. В ней должны быть описаны недостатки товара и четко сформулированы ваши требования. Один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу либо направить письмом (желательно с уведомлением). В случае личного вручения претензии на втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, Ф. И. О. лица, принявшего претензию.

В соответствии с п. 27 Правил продажи, п. 1 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» вы вправе потребовать замены на аналогичный товар надлежащего качества либо вместо предъявления указанных требований отказаться от приобретенного товара и потребовать возврат уплаченной за товар денежной суммы.

При этом покупатель по требованию продавца должен возвратить товар ненадлежащего качества. В соответствии с п. 28 Правил продажи, п. 5 ст. 18 Закона продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у покупателя.

Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

Если продавец отказался от приемки товара ненадлежащего качества, следует обратиться в соответствующее управление Роспотребнадзора в вашем субъекте по местонахождению продавца в письменном виде.